Dan maar te voet naar huis: Fiat 500 van Mario Balotelli zwaar beschadigd door ongeval na nieuwjaarsfeest ABD

01 januari 2020

22u29

Bron: Corriere della Sera 0 Serie A ‘Super Mario’ kwam gelukkig met de schrik vrij. Mario Balotelli (29) en een vriend, die achter het stuur zat, waren tijdens de eerste uren van het nieuwe jaar betrokken bij een auto-accident.

2020 feestelijk ingaan. Dat was het plan van Mario Balotelli, die op zijn Instagram aan de wereld toonde hoe hij aftelde en de eerste momenten van het nieuwe jaar beleefde. Vuurwerk. Champagne. U weet hoe Balotelli het graag heeft - ‘t mag al eens iets meer zijn. Na een diner in een restaurant ging het naar een feestje in een nachtclub.

Rond vijf uur ‘s nachts besloten Balotelli en zijn vriend om naar huis te trekken met zijn nieuwe Fiat 500 Abarth. Maar helemaal thuis zijn ze niet geraakt. Tenminste, niet met de auto. Volgens het Italiaanse Corriere della Sera maakte Balotelli’s vriend, die de auto bestuurde, een verkeerd manoeuvre. Op enkele honderden meters van de woonplaats van de spits van Brescia knalden ze via een hoge drempel tegen een poort van een bakkerij.

Te voet naar huis

De twee kwamen er zonder een schrammetje vanaf, maar de wielen en vooras van de auto waren zwaar beschadigd. Verder rijden bleek geen optie. De twee gingen dan maar te voet naar huis om te gaan slapen. Deze ochtend belde Balotelli een sleepwagen om zijn Fiat te komen takelen. Een eerste januari die hij niet snel zal vergeten.

Zo vierde Balotelli Nieuwjaar