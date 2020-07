Daar is nummer 125! Dries Mertens treft raak tegen AC Milan, invaller Saelemaekers slikt nog rood ODBS

12 juli 2020

23u48 2 Napoli NAP NAP 2 einde 2 MIL MIL AC Milan Serie A Met zijn negende goal van het seizoen en nummer 125 in totaal leek Dries Mertens tegen AC Milan eens te meer de gevierde Napolitaan te worden. Een domme penaltyfout besliste daar anders over (2-2). Niet het Serie A-seizoen dat Mertens in gedachten had. Gelukkig maakt het all-time doelpuntenrecord dat hij geregeld opvijzelt en de contractverlenging veel goed.

🇧đŸ‡Ș | Dries Mertens met zijn 125ste doelpunt voor Napoli! 💙#NapoliMilan 🇼đŸ‡č pic.twitter.com/UJ6JloNcve Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

De Coppa Italia en het rechtstreekse Europa League-ticket heeft Napoli al op zak, maar de Champions League was na een turbulent seizoen nooit in zicht. Napoli ging op en over een Milan in vorm, met dank aan een bedrijvige Mertens. Voor de pauze zag hij Donnarumma nog redding brengen na een mooie dribbel, op het uur was het wel raak toen Mertens op assist van Callejon een knappe loopactie verzilverde. Met het nodige geluk, maar dat had ‘Ciro’ afgedwongen. Zijn poging week licht af op Romagnoli, waardoor een verraste Donnarumma de bal door de benen zag gaan.

In de eerste helft had Di Lorenzo de verrassende openingsgoal van een efficiënt AC Milan via Théo Hernandez uitgewist. De flankverdediger van Milan had op een knappe assist van Rebic doelman Ospina gefusilleerd.

Maar Napoli slikte een kwartier voor tijd nog de gelijkmaker na een penalty omgezet door Kessié. Mertens ging na die goal meteen naar de kant. Een onopvallende Ibrahimovic was tien minuten eerder al vervangen. Saelemaekers kreeg opnieuw speelminuten en mocht bij de pauze invallen. Tot zover het goede nieuws voor de ex-speler van Anderlecht, want in de slotfase nam het korte lontje de bovenhand met twee gele kaarten in drie minuten.

84': Eerste gele kaart

86': Tweede gele kaart



Alexis Saelemaekers kreeg zonet twee gele kaarten in minder dan twee minuten. đŸ€Šâ€â™‚ïžâŒ#NapoliMilan 🇼đŸ‡č pic.twitter.com/N2Vlnaeya1 Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link



