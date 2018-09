Daar is 'Il Ninja'! Nainggolan maakt knappe openingsgoal en zet Inter op weg naar eerste zege ODBS

01 september 2018

20u10 6 Bologna BOL BOL 0 einde 3 INT INT Internazionale

Met een 1 op 6 had Inter geen goeie start gemaakt in de Serie A. De boot in bij het nietige Sassuolo, thuis tegen Torino een 2-0 voorsprong uit handen gegeven (2-2). Enter Radja Nainggolan. In de voorbereiding snel een spierblessure opgelopen, waarna hij Sassuolo miste en tegen Torino nog op de bank bleef. Maar vandaag wel in de basis, al liep het voor de Milanese club ook in Bologna, dat ook slechts een puntje had gepuurd uit z'n eerste twee matchen, niet van een leien dakje. Tot minuut 66 en Inter een knappe combinatie op de mat legde. Politano vond Nainggolan in de zestien en die twijfelde niet. Na een controle waarbij hij de bal liet opspringen trof de aanvallende middenvelder onhoudbaar raak in de verste hoek. Spalletti, zijn ex-trainer bij AS Roma die hem er zo graag opnieuw bij had, balde de vuist. Vieren kon Nainggolan voor het vak met de meegereisde uitfans. Meteen in de harten van de 'Interisti'.

Inter take the lead through Radja Nainggolan - a tidy finish from the Belgian on his league bow. #BolognaInter pic.twitter.com/UTJEgd6sjn CALCIO SQUARE(@ calcio_square) link

Nainggolan mocht twaalf minuten later naar de kant, maar de ban was gebroken voor Inter. In de laatste acht minuten scoorde het nog twee keer. Candreva en Perisic, die ook de assist voor de 0-2 in huis had, zetten 0-3 cijfers op het bord. In de Champions League lootte Inter deze week zwaar. Het zit in een groep met FC Barcelona, Tottenham en PSV. 'Il Ninja' verheugt zich ongetwijfeld nu al op die confrontaties.