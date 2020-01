Daar is de verlosser: Ibrahimovic door een massa volk onthaald op luchthaven Milaan GVS

02 januari 2020

11u53 0 Serie A De Zweedse bevrijder is gearriveerd. Zlatan Ibrahimovic (38) kwam kort voor de middag aan in Milaan voor zijn tweede avontuur bij I Rossoneri. Een horde aan fans wachtte hem op, hij staat straks wellicht al een eerste keer op het trainingsveld. “Arrogantie? Neen. Wel vertrouwen in mezelf.”

Vlak voor Ibrahimovic rond 9u in Stockholm de privéjet opstapte, plaatste hij op Instagram een veelzeggende post. “Arrogantie? Neen. Wel vertrouwen in mezelf.” De grote missie van de terugkerende Zlatan: AC Milan na jarenlange ellende uit het slop trekken. Na een vliegtuigreis van twee uur, arriveerde de 38-jarige goalgetter op de luchthaven van Milaan-Linate. Zvonimir Boban, de sportieve directeur van de ‎I Rossoneri, wachtte hem samen met een pak fans op. Ibrahimovic - strak in kostuum - lachte breed en wuifde naar de fans. De auto waarmee hij wegreed, werd een paar minuten geblokkeerd door enthousiaste fans die vroegen om uit te stappen. Dat deed Zlatan niet, wel trok hij naar de ‘Clinica La Madonnina’, waar hij medisch getest zal worden. In de late namiddag trekt Ibrahimovic naar het hoofdkantoor van Casa Milan, waar hij een contract van zes maanden ondertekent met optie op een extra jaar. Volgens Italiaanse media zal Ibra om 16u30 op het trainingsveld verschijnen.

Morgenochtend wordt Ibrahimovic voorgesteld aan de pers. In het thuisduel tegen Sampdoria van maandag neemt hij wellicht nog plaats in de tribunes, zaterdag maakt hij hoogstwaarschijnlijk zijn debuut in de uitmatch tegen Cagliari.

