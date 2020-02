Daar is de derde Maldini-generatie bij AC Milan: “Die jongen heeft talent” ODBS

03 februari 2020

17u39 0 Serie A Emotioneel moment voor de Maldini’s gisteren tegen Hellas Verona. In een match (1-1) waarin Alexis Saelemaekers zijn debuut voor AC Milan maakte, viel Daniel Maldini (18) in de derde minuut van de extra tijd in. De eerste officiële speelminuten in de hoofdmacht voor de middenvelder, die zo in de voetsporen treedt van zijn vader Paolo en zijn opa Cesare, twee clubiconen van de ‘rossoneri’.

Cesare Maldini, in 2016 overleden op 84-jarige leeftijd, speelde tussen 1954 en 1966 in totaal 412 wedstrijden voor Milan. Zijn zoon Paolo groeide later uit tot een nog groter clubicoon. De huidige directeur van AC Milan won tussen 1984 en 2009 maar liefst 25 prijzen met Milan. Zeven scudetto’s, vijf keer de Europacup I of de Champions League. Nog steeds recordhouder wat betreft het aantal matchen voor de rossoneri, met 902 duels. Cesare werd vier keer landskampioen en won in 1963 de eerste Europa Cup I in de clubhistorie. Later maakte hij ook naam als trainer. Van AC Milan, van Italië en van Paraguay. Hoezo, een zware erfenis voor Daniel?

Daniel heeft ook nog een vijf jaar oudere broer, Christian, die voor Serie C-club Pro Sesto speelt. Maar ook hij doorliep net als vader Paolo de jeugdreeksen van AC Milan. Niet onlogisch dus dat hij van de fans veel applaus kreeg toen hij het veld opliep. “Dit is een droom die uitkomt. Jammer van het resultaat”, sprak Daniele. Want van resultaten uit de tijden van Cesare en Paolo, kan het huidige Milan alleen maar dromen. Momenteel staat de club alweer pas achtste, de laatste titel in de Serie A dateert van 2011. Trainer Stefano Pioli is realistisch: “De jongen heeft kwaliteit en talent, maar talent alleen is niet genoeg.”

Afwachten of hij ook zondag minuten mag maken in de ‘Derby della Madonnina’, zondag tegen het Inter van Lukaku. Match waarin Pioli ongetwijfeld vooral hoopt op een terugkeer van Zlatan Ibrahimovic. De Zweedse spits ontbrak tegen Verona en werd meteen fel gemist.

