Cristiano Ronaldo wordt 34: waarom er geen sleet komt op de Portugese wereldster GVS

05 februari 2019

13u45 0 Serie A Een 34-jarige in het lichaam van een twintiger. Cristiano Ronaldo blaast vandaag 34 kaarsjes uit, maar de ouderdom krijgt maar geen vat op hem. “Hij verzorgt zijn lichaam als een Ferrari.”

Feest ten huize Ronaldo. Net als Neymar verjaart ‘CR7' vandaag. De Portugese wereldster heeft 34 kaarsjes op de taart staan. Een leeftijd waar menig voetballer de kwaaltjes begint te voelen of de benen al eens durven te haperen. Niet zo bij Ronaldo, die zich nog altijd het jonge veulen van weleer voelt. Eén tekenend voorbeeld: met een topsnelheid van 34 km/u was hij de snelste man op het WK 2018 in Rusland.

Toen het fenomeen enkele weken later verrassend naar Juventus trok, konden ze ook in Turijn tijdens de medische proeven hun ogen niet geloven. Zijn vetpercentage lag met 7 procent onder het gemiddelde van een professionele speler (tussen de 10 en de 11 procent) en zijn spiermassa (50 procent) lag dan weer ruim boven het gemiddelde (46 procent). Het verdict: Ronaldo heeft het lichaam van een twintiger.

Afpeigeren

Al dat indrukwekkends vereist uiteraard noeste arbeid. Ronaldo staat erom bekend dat hij zichzelf op fysiek vlak afpeigert. Zowel op de club als in zijn villa’s is de Portugees niet weg te slaan uit de gym. Zelfs op zijn vrije dagen of na wedstrijden raakt ‘CR7' de fitnesstoestellen aan. “Een gezonde mix van cardio en kracht”, vertelde Ronaldo eerder. Dat betekent: lopen, fietsen, roeien en gewichten heffen. In elke woonst waar de spits al vertoefde, heeft hij dat ook allemaal ter beschikking.

Maar ook op vakantie werkt de Portugees constant aan zijn lichaam. Zo dook er onlangs een filmpje op waar hij in Dubai met zoonlief Junior ging joggen in de woestijn. De achtjarige youngster moest snel lossen. Zijn zoon is overigens óók een reden waarom Ronaldo blijft trainen. Hij wil aan zijn natuurlijke opvolger tonen hoe je een topvoetballer wordt.

Na de intensiteit volgt de recuperatie. Na elke wedstrijd stort hij zich in het midden van de nacht in een ijsbad, waar vloeibare stikstof tot -200 graden Celsius het herstelproces van de spieren versnelt. “Dat is de reden waarom Ronaldo nooit vervalt in zware blessures”, stelde Spaans journalist Santiago Segurola onlangs. “Ronaldo verzorgt zijn lichaam als een Ferrari. Terwijl anderen na een zware Champions League-match zo snel mogelijk naar huis en in bed willen, maakt hij tijd voor zo’n bad.”

Sushi

Ook cruciaal: een weldoordacht voedingsschema. Ronaldo kiest voor vijf maaltijden per dag in plaats van drie. Elk ingrediënt is zodanig gekozen om zijn vertering te versnellen. Dat is ook de drijfveer waarom hij suikers weert. Omwille van het vetgehalte verkiest hij vis boven vlees. Ook volle granen, eiwitten en veel groenten staan steevast op het menu. Niet toevallig eet hij na de wedstrijd vaak sushi - een combinatie.

Ronaldo weert bovendien alcohol. Vier jaar geleden was hij furieus toen in enkele media opdook dat hij op zijn 30ste verjaardag een glaasje had gedronken. De valse beschuldigingen maakten hem van streek, zeker omdat de dag nadien de beladen Madrileense derby werd gespeeld.

Vroege vogel

Al die noeste arbeid en uitgekiende voedingsschema’s vereisen uiteraard een onwrikbare mentaliteit. Misschien wel dé kracht van Ronaldo. Hij maakt er een erezaak van om elke dag als eerste op training te staan. Carlos Tevez was Ronaldo’s ploegmakker bij Manchester United en kan erover meespreken. “De training begon om 9u, maar per ongeluk arriveerde ik eens om 8u. Cristiano was daar al. Ik schrok en kwam de dag nadien om 7u30 toe. Jawel, ook toen was hij er al. Ik begon me af te vragen hoe ik hem op dat gebied kon kloppen, dus arriveerde ik eens om 6u in de ochtend. Ook toen zat hij al de gym. Slaperig, maar hij was er.”

Altijd meer willen, het kenmerkt Ronaldo. Als er op training negen vrije trappen ingaan, maar één niet, zal hij de oefening herhalen tot ze alle tien binnenvliegen. Hetzelfde met individuele en collectieve prijzen. De Portugees heeft vijf Gouden Ballen in de kast, maar wil er zeven. En nu wil de vedette ook Juventus voor het eerst sinds 1996 naar de trofee met de grote oren loodsen. Met 19 goals in 30 matchen heeft hij zijn entree bij de Oude Dame alvast niet gemist. Of hoe legende Gianluigi Buffon de ster bekijkt: “Zet Manuel Neuer in doel en Sergio Ramos, Thiago Silva en Giorgio Chiellini in de verdediging en ik kan je verzekeren dat geen enkele speler een doelpunt maakt. Uitgezonderd één iemand: Ronaldo.