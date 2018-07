Cristiano Ronaldo voorgesteld bij Juventus: "Mijn leeftijd doet er niet toe. Ik wil mijn stempel drukken op de geschiedenis van deze club" DMM

16 juli 2018

19u33 2 Serie A Cristiano Ronaldo is officieel voorgesteld bij Juventus. De Portugese vedette kwam vanochtend aan in Turijn, voltooide zijn medische tests en stond rond 18u30 de verzamelde pers te woord. "Dit is een fenomenale uitdaging."

Strak in het pak met het embleem van zijn nieuwe club op de borst, zo verscheen Cristiano Ronaldo op zijn eerste persconferentie als Juventus-speler. De 33-jarige Portugees verliet Real Madrid voor dik honderd miljoen euro en koos zo voor het avontuur in Italië. Een logische keuze, licht Ronaldo toe.

"Kijk, Juventus is een van de beste ploegen ter wereld. Vrienden en collega's overtuigden me al jaren geleden dat ik bij deze club zou passen en dat ik niet uit de toon zou vallen als Juventus-speler. Mijn keuze voor deze club was dus een wel doordachte. De rest heb ik te danken aan Juventus. Zij toonden interesse, brachten als enige een concreet bod uit en door de inspanningen van het bestuur ben ik nu hier. Ik ben heel trots op hun erkenning in mijn kwaliteiten," liet een gevleide Ronaldo weten.

"Ik ben iemand die nadenkt over wat hij wil", verklaarde Ronaldo. "Ik voel me nog jong en wist dat de tijd rijp was voor iets anders. Bij Sporting en bij Manchester United ben ik ook op het juiste moment vertrokken, dat doe ik nu ook na een prachtige tijd bij Real Madrid. Juventus is een nieuw avontuur en ik ben er heel goed op voorbereid."

Over zijn vertrek bij Real...

Vertrok Ronaldo na onenigheid met voorzitter Perez dan met een valse noot bij Real, wou een journalist weten. "Neen, mijn negen seizoenen bij Real waren prachtig. Ik wil de fans in Madrid met mijn hele hart bedanken, maar nu ben ik hier bij Juventus. Ik leef niet graag in het verleden of de toekomst. Voor mij telt het heden en dat is nu bij Juve. Er wacht mij hier een geweldige uitdaging. Ik hoop Juventus naar een hoger niveau te tillen."

Over geschiedenis schrijven...

Wat die uitdagingen zijn, concretiseerde Ronaldo meteen. "Deze club heeft al zoveel gewonnen en daarom ben ik ook hier. Om te winnen, om mijn stempel te drukken op de geschiedenis van deze ploeg en om te tonen dat ik nog steeds een topspeler ben."

Over zijn leeftijd...

"Iedereen kan mijn statistieken, ik heb in principe niets meer te bewijzen. Maar waar andere spelers op hun 33ste voor een transfer naar Qatar kiezen, kom ik nu bij Juventus aan. Op die manier wil ik tonen dat ik anders ben dan de rest. Ik ben Juve heel dankbaar voor die kans."

"In principe doet mijn leeftijd er zelfs niet toe. Juventus is klaar en ik ook. Ik geniet bovendien van het voetbal en ben dol op uitdagingen als deze. Ook doe ik graag iets uit mijn comfortzone. Als jonge voetballer kon ik nooit dromen van een carrière als deze. Van Sporting over Manchester tot Real en nu Juventus. Dit is gewoon een nieuwe stap. Weer eentje vooruit, als je het mij vraagt."

"Ik ben hier niet op vakantie, want ik wil geschiedenis schrijven. Ik hoop iedereen nog eens te verrassen. Ik ben zelfverzekerd dat dit gaat lukken."

Over de Serie A...

Dat het een aanpassing wordt voor Ronaldo staat buiten kijf. "Ik weet dat de Italiaanse een tactische en een moeilijke competitie is, maar dat vormt net ook weer een deel van deze uitdaging. Ik kan hier nieuwe ervaringen opdoen en nieuwe successen behalen. Ik ben dus vrij zeker dat het wel goed komt."

Over de Champions League...

"Of ik hier ben om de Champions League te winnen met Juventus? Dat is een optie, maar ik wil alle mogelijke titels winnen. Te beginnen met de Serie A. Laat de dingen maar hun gang gaan. Het kampioenenbal winnen is niet makkelijk, maar wie weet kan ik met mijn ervaring deze ploeg wel wat bijbrengen."

Over zijn eerste wedstrijd voor Juventus...

Over zijn eerste wedstrijd in het shirt van de Oude Dame heeft Ronaldo naar eigen zeggen nog niet echt nagedacht. "Ik wil nu in de eerste plaats starten met de trainingen en daarna zou ik graag mijn eerste wedstrijd spelen halverwege augustus, wanneer de Serie A van start gaat."

Over de Gouden Bal...

"Ach, ik laat die dingen op mij afkomen. Ik denk er op dit moment niet aan. Uiteraard wil ik er graag nog eentje winnen, maar of dat moeilijker of makkelijker zal zijn als Juventus-speler weet ik niet. Het was al niet makkelijk om de Gouden Bal te winnen in het shirt van Manchester United en dat was het ook niet per se in het wit van Real Madrid."

Over zijn concurrenten en de rivaliteit met Messi...

"Iedereen spreekt over mij en Messi, maar ik zie andere spelers niet als rivalen. We willen allemaal winnen en vechten voor onze ploeg. Dat is de primaire uitdaging. Messi en ik spelen allebei onze wedstrijden op die manier, pas daarna is het aan mensen om te oordelen wie de beste is."