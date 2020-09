Cristiano Ronaldo meteen op de afspraak bij debuut van coach Pirlo: Juve klopt Sampdoria met 3-0 Redactie

20 september 2020

22u55

Bron: ANP 2 Juventus JUV JUV 3 einde 0 SAM SAM Sampdoria Serie A Juventus heeft het nieuwe seizoen ingeluid met een klinkende zege op Sampdoria. Trainer Andrea Pirlo zag zijn ploeg bij zijn debuut in de Serie A met 3-0 winnen.

🔝 | Eerste match voor Juventus en meteen raak voor Dejan Kulusevski. ⚪⚫



1️⃣-0️⃣ #JuveSamp pic.twitter.com/Zglmn2gFi3 Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Debutant Dejan Kulusevski nam vroeg in de wedstrijd het eerste doelpunt voor zijn rekening. De Zweed met Macedonische roots schoot in de dertiende minuut raak met links. Juventus verzekerde zich in januari al van de 20-jarige Kulusevski, die onder contract stond bij Atalanta Bergamo en werd uitgeleend aan Parma.

Tien minuten voor tijd maakte Leonardo Bonucci er 2-0 van; hij tikte van dichtbij raak uit een corner. In de slotfase pikte ook Cristiano Ronaldo nog zijn doelpunt mee; op aangeven van Aaron Ramsey schoot de Portugees diagonaal raak. Voor Ronaldo was het pas voor het eerst sinds 2014 dat hij in de eerste speelronde trefzeker was.

CR7 | Cristiano Ronaldo met zijn eerste doelpunt van het seizoen ! 👏



3️⃣-0️⃣ #JuveSamp pic.twitter.com/SBEWGKyP3g Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link



