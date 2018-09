Cristiano Ronaldo loodst Juventus met nieuwe treffer voorbij promovendus MDB

23 september 2018

22u24 0 Frosinone FRO FRO 0 einde 2 JUV JUV Juventus

Wat was het een woelige week voor Cristiano Ronaldo. Na zijn rood karton en bijhorende tranen in de Champions League tegen Valencia stond ‘CR7’ vanavond wel aan het kanon. Juventus dankte zijn Portugees, want de ‘Oude Dame’ had het knap lastig om Frosinone te ontmantelen. Nota bene een promovendus in de Serie A. In de 81ste minuut was het dan toch zo ver. Na een afgeblokt schot viel de bal prompt voor de voeten van Ronaldo. Iets wat je hem natuurlijk niet moet geven in de zestien. Het is ondertussen ook zijn derde treffer in twee wedstrijden in de Serie A. Enkel bij Real Madrid scoorde hij vaker in zijn eerste vijf competitiewedstrijden voor zijn nieuwe club (5). Ook bij Sporting Lissabon trof hij in zijn vijf eerste wedstrijden drie keer raak. Bernardeschi zorgde in de extra tijd nog voor de 0-2. Zo behoudt Juventus ook het perfect rapport in de Italiaanse eerste klasse. Het telt nu drie punten meer dan het Napoli van Dries Mertens.

Als uitsmijter nog een leuke statistiek. Na 27 minuten voetballen had Cristiano Ronaldo in vier wedstrijden en 27 minuten al meer schoten afgevuurd in de Serie A dan heel de ploeg van Frosinone (37 tegenover 36).

