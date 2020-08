Cristiano Ronaldo gaat nadenken over toekomst: “De fans eisen meer, we moeten de verwachtingen waarmaken” Redactie

09 augustus 2020

11u27

Bron: Belga 0 Serie A Cristiano Ronaldo gaat na de uitschakeling in de Champions League nadenken over zijn toekomst. De Portugese sterspeler werd met Juventus al in de achtste finales uitgeschakeld door Olympique Lyon.

“Het seizoen 2019-2020 is voor ons voorbij, veel later dan normaal maar toch eerder dan we hadden verwacht. Nu is het tijd voor reflectie en om de ups en downs te analyseren, want kritisch denken is de enige manier om te verbeteren”, schreef Ronaldo op zijn Instagram-pagina.

Laten we deze korte vakantie gebruiken om de beste beslissingen voor de toekomst te nemen en sterker en meer toegewijd dan ooit terug te komen. Cristiano Ronaldo

“Een enorme club als Juventus moet altijd denken als de beste ter wereld, werken als de beste ter wereld, zodat we onszelf een van de beste en grootste clubs ter wereld mogen noemen. Het opnieuw winnen van de Serie A in zo’n moeilijk jaar is iets waar we erg trots op zijn. Maar de fans eisen meer van ons. En we moeten de verwachtingen waarmaken.”

Cirstiano Ronaldo is naar Turijn gekomen om succes te behalen in de Champions League, die sinds 1996 niet meer werd gewonnen door de Italiaanse club. In 2017 stond Juve nog in de eindstrijd (4-1-verlies tegen Real Madrid), maar de afgelopen jaren vielen de prestaties tegen. Vorig seizoen was Ajax in de kwartfinales te sterk.

CR7 heeft nog een doorlopend contract, maar dat hij volgend seizoen nog bij Juventus speelt, is niet zeker. “Laten we deze korte vakantie gebruiken om de beste beslissingen voor de toekomst te nemen en sterker en meer toegewijd dan ooit terug te komen”, schreef de vijfvoudig Champions League-winnaar.

Kort na de exit in de Champions League werd trainer Maurizio Sarri ontslagen bij Juventus. Mocht Cristiano Ronaldo bij Juve blijven, dan krijgt hij volgend seizoen te maken met Andrea Pirlo.

