Cristiano Ronaldo ei zo na 'besprongen' in treinstation van Parma

01 september 2018

Bron: Gazzetta dello Sport 0

Cristiano Ronaldo in de Serie A, het blijft een attractie. Zeker bij promovendus Parma, waar ze na enkele jaren in de woestijn blij zijn om weer te mogen meedoen tussen de grote jongens. Toen Ronaldo met Juventus gisteravond arriveerde in het treinstation van Parma, ging het er dan ook verhit aan toe. Tienermeisjes krijsten menig trommelvlies aan flarden, één onverlaat had snodere plannen. Een man met witte t-shirt wurmde zich over een muurtje en probeerde Ronaldo te bespringen toen die de roltrap wilde nemen. Een bodyguard kon tijdig ingrijpen en hield de enthousiaste fan in bedwang.

Parma ontvangt vanavond om 20.30 uur Juventus in Stadio Ennio Tardini.

Arrivo tranquillo per @Cristiano a Parma.



Quando hai Cristiano Ronaldo contro a fantacalcio contro una neopromossa. #parmajuve #juventus #ronaldo pic.twitter.com/ityF7xVvIO Ben Tistà(@ Just_Adrian23) link