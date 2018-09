Cristiano ontkent dat hij promomeisje verkrachtte: "Ze willen zichzelf promoten door mijn naam te bezoedelen" Redactie

30 september 2018

11u04

Bron: Instagram, Daily Mail 0

Cristiano Ronaldo is in een livevideo op zijn Instagrampagina teruggekomen op de aantijgingen als zou hij een in 2009 een promomeisje hebben verkracht. Toen hij van een van zijn 142 miljoen volgers de vraag voor de voeten geworpen kreeg, ontkende hij stellig. "Nee, nee, nee, nee. Wat ze gezegd hebben? Dat is fake nieuws. Ze willen zichzelf promoten door mijn naam te bezoedelen. Dat is normaal. Ze willen bekend worden door wat ze zeggen, maar dat hoort nu eenmaal bij mijn status. Ik ben een gelukkig man, alles is goed", klonk het bij 'CR7'.

'They want to promote themselves by using my name': Cristiano Ronaldo calls rape accusations 'fake news' in grinning ... - Daily Mail https://t.co/TmdL9ekFrB pic.twitter.com/a6tTZsBWRE Fake News News 24/7(@ FakeNewsNews247) link

De Portugese stervoetballer hangt een rechtszaak in de VS boven het hoofd vanwege een verkrachting in juni 2009. De Amerikaanse Kathryn Mayorga (34), toen 25, onthulde in het Duitse weekblad ‘Der Spiegel’ hoe hij haar verkrachtte en een schikking met 260.000 euro zwijggeld trof. Negen jaar later praatte ze - uit op ‘gerechtigheid’ - toch, maar volgens de Portugese stervoetballer is er dus allemaal weinig van aan.