Coronavirus blijft gemoederen bedaren in Italië: Juventus staakt tijdelijk alle trainingen MDRW

02 maart 2020

15u42 0 Serie A Het coronavirus blijft de sportwereld in zijn greep houden. Juventus heeft alle trainingen voor onbepaalde duur afgelast, nadat de beloften tegen een team met drie besmette spelers uitkwamen. Dat maakte de club bekend op zijn website.

Niemand in Italië ontkomt aan het coronavirus. Ook de beloftenploeg van de Oude Dame niet. Die won afgelopen zondag met 1-0 van Pianese in de Italiaanse derde klasse. Maar de wedstrijd was blijkbaar toch niet zo onschuldig. Drie Pianese-spelers en hun trainer hebben namelijk positief getest op het coronavirus. Het besmette viertal werd per direct in quarantaine geplaatst.

Nu vreest men dat de beloften van de club uit Turijn ook besmet zijn. Juventus neemt nu het zekere voor het onzekere en last alle trainingen tijdelijk af. Voor alle duidelijkheid: nog geen enkele Juve-speler testte tot op heden positief. Wel wordt de situatie van alle spelers nauwlettend in de gaten gehouden. Eerder deze week werd de topper in de Serie A tussen Juventus en Inter Milan uitgesteld om vergelijkbare redenen. De Europa League-wedstrijd van afgelopen donderdag tegen Ludogorets werd dan weer achter gesloten deuren gespeeld.

“De situatie wordt heel serieus genomen. De medische staf raadt de spelers sterk aan om hun handen regelmatig te wassen. Voorlopig heeft niemand positief getest, maar aangezien de wedstrijd tegen Inter is verplaatst om gelijklopende redenen, willen we geen risico nemen. Sommige beloftespelers hebben nog getraind met de eerste ploeg, maar dat zal de komende weken zeker niet meer gebeuren”, bevestigde een bron binnen de club aan Fox Sports.