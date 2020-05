Contractverlenging in de maak voor Mertens bij Napoli: overeenkomst tot 2022, 2,5 miljoen euro tekengeld en jaarloon van 4 miljoen euro KTH/YP

19 mei 2020

03u00 2 Serie A Het ziet er dan toch naar uit dat Dries Mertens gewoon bij Napoli blijft. Zijn werkgever brengt alles in gereedheid om zijn contract met twee jaar te verlengen.

De Rode Duivel, 33 intussen, leek de deur in Napels achter zich dicht te trekken, met teams als Chelsea en vooral Inter dat een concreet voorstel voor twee jaar op tafel had gelegd.

Nadat ze er in Zuid-Italië eerder van overtuigd waren dat hij zou vertrekken, kreeg Napoli de laatste dagen toch nieuwe hoop. Een nieuw contractvoorstel lijkt Mertens, straks einde contract, toch tot 2022 bij Napels te houden.

Andere cijfertjes dan die op 1 maart - naar verluidt zou Mertens 2,5 miljoen euro tekengeld krijgen en zou hij per jaar 4 miljoen euro plus bonussen vangen. Napoli brengt alles in gereedheid gebracht om de deal eerstdaags af te ronden. Het is wachten op de finale ‘ja’ van Mertens.

Eerder waren de Napolifans aan een charmeoffensief begonnen: maandag hing er plots een blauwe sjaal aan Mertens’ poort, lag er een envelop gericht aan ‘Ciro’, en waren ze een petitie gestart op sociale media.

