Contractbesprekingen in het slop: moet Mertens bij Napoli blijven? Onze analisten geven hun ongezouten mening YP

03 oktober 2019

06u57

Bron: Q2 0 Dries Mertens Diego Maradona evenaren zat er niet in voor Dries Mertens. Intussen zitten zijn contractbesprekingen bij Napoli in het slop.

Lag het aan de Belgische zondvloed bij aankomst, zijn bankzittersstatuut of toch de stroeve onderhandelingen over een verlengd verblijf in Napels? Feit blijft: Mertens stapte al vrolijker van een spelersbus. Het had nochtans mooi kunnen zijn. Een kleine Belg die een grootse Argentijn kon evenaren. Op eigen bodem dan nog, voor de ogen van zijn ouders en heel wat vrienden. 115 keer scoorde Maradona voor Napoli. Mertens blijft voorlopig steken op 114. Zijn invalbeurt van een halfuur kon daar geen verandering in brengen. Niet meer dan uitstel - dat Argentijns record gaat er heus wel aan.

En toch. Toch klinkt de vraag steeds luider of Mertens volgend jaar die statistieken nog zal aandikken voor Napoli. Hij speelt sinds 2013 voor Napoli. Zijn overeenkomst, in 2017 opengebroken, loopt einde dit seizoen af. En de besprekingen over een nieuw contract lopen niet van een leien dakje.

Er zijn momenteel wel degelijk gesprekken tussen de Rode Duivel en zijn club. Alleen is het water tussen vraag en aanbod nog veel te diep. Dat was ook bij zijn vorige contractverlenging lang het geval. Alleen liggen de kaarten nu anders. Mertens is ondertussen 32. Als hij blijft, zal Napoli in de toekomst wellicht geen transfersom meer ontvangen voor de aanvaller. Hij is ook geen onbetwiste titularis.

Mertens zelf wilde er niet al te diep op ingaan. “Ik weet nog van niets”, klonk het. “Ik heb nog een contract, nadien zien we wel. Ik wil graag blijven, maar als Napoli dat niet wil...” Weinig zeggend, toch veelzeggend. Over de match zei hij nog dit: “Pas twee uur voor de wedstrijd kreeg ik te horen dat ik op de bank zat. Jammer, want ik had veel bekenden uitgenodigd. Maar ik ben vooral ontgoocheld dat we niet wonnen. Tegen een goed Genk speelden we ook niet ons normale spel.” (NVK/SJH/KDC)

Moet Mertens, die nog een jaar in Italië onder contract staat, blijven? Jan Mulder en Marc Degryse geven hun ongezouten mening.