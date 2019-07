Conte verliest geduld, niet-fitte Lukaku blijft wachten op miljoenentransfer KTH

19 juli 2019

11u03

Bron: @HLNinEngeland 0 Premier League Nog geen doorbraak in de gesprekken tussen Inter en Man United, nog altijd niet fit genoeg om oefenwedstrijden te spelen. Romelu Lukaku (26) blijft voorlopig in het ongewisse over zijn toekomst. Morgen tegen Inter komt hij opnieuw niet in actie.

De Rode Duivel had gehoopt dat de clubs voor zaterdag een akkoord zouden hebben bereikt over de transferprijs, maar het optimisme van vorig weekend heeft plaats geruimd voor realisme. Het wordt moeilijk om snel een vergelijk te vinden, zo weten ze ook bij Inter. “Deze week weten jullie meer”, liet Lukaku vorige zaterdag verstaan. en ook vanuit Inter kwamen er positieve geluiden. De Italiaanse club had gedacht Man United met een bod van 65 miljoen euro, plus een hoop prestatiegerichte bonussen te overtuigen, maar de Engelse club houdt het been stijf.

Voor minder dan 85 miljoen euro vertrekt Lukaku niet. En zeker niet als een club het grootste deel van de som in schijven wil betalen. United en Inter onderhandelden vorige week in Londen voor de eerste keer, maar gingen zonder akkoord uit mekaar. Lukaku had gehoopt dat beide clubs voor de oefenmatch tegen Inter van zaterdag in Singapore eruit zouden raken, maar die hoop bleek ijdel.

“Er is geen update”, zei coach Ole Gunnar Solskjaer. “Romelu is niet fit om te spelen.” Ondertussen is Intercoach Antonio Conte het wachten stilaan beu. Zijn bestuur had hem bij zijn aanstelling Lukaku beloofd. Momenteel zit hij zonder spitsen. Inter speurt ondertussen naar alternatieven voor Lukaku, maar onze landgenoot blijft voorlopig het eerste target. Maar hoelang nog?