Conte toont geen medelijden: Lukaku & co krijgen pittige training voorgeschoteld in gietende regen

Het was Inter zelf dat de beelden op social media deelde. Aan het begin zie je Lukaku en zijn maats een stevige loopoefening afwerken zonder bal, naar het einde toe liet Conte zijn troepen op het doorweekt oefenveld een wedstrijdvorm afhaspelen. En hij zat er zelf natuurlijk ook bovenop. Na de 1-2-nederlaag net voor de interlandbreak tegen Juventus is zijn team, dat zo graag de hegemonie van de ‘Oude Dame’ in Italië wil doorbreken, op achtervolgen aangewezen. Dan behoort een misstap komende zondag, uit bij laagvlieger Sassuolo, natuurlijk absolúút niet tot de mogelijkheden.

Lukaku kon overal al goals maken en hij zal dat ook bij Inter blijven doen Mauro Icardi

Alle ogen zijn ook alweer gericht op Romelu Lukaku. ‘Big Rom’ maakte met de Rode Duivels tegen San Marino nog zijn 50ste en 51ste interlandgoal, maar na een prima start bij zijn nieuwe club (waarin hij drie keer raak trof in vier wedstrijden) zweeg zijn kanon al drie matchen op rij. Ook al omdat hij gehinderd wordt door een opspelende blessure, waardoor hij de partij in Kazachstan aan zich voorbij liet gaan. Nu ook Alexis Sanchez, die andere topspits die net als Lukaku de overstap maakte van Manchester United, tot na nieuwjaar in de lappenmand ligt, zijn Lautaro Martínez en onze landgenoot de enige twee valabele opties in de spits. Dus moeten er goals volgen.

Gisteren kreeg Lukaku nog steun uit een onverwachte hoek. Mauro Icardi, de Argentijnse spits die na talloze fratsen eigenlijk werd weggejaagd bij Inter en nu voor Paris Saint-Germain uitkomt, zegt in La Gazzetta dello Sport dat ze zich bij zijn ex-team allerminst zorgen hoeven te maken. “Ik denk niet dat Romelu Lukaku het momenteel moeilijk heeft. Hij is prima begonnen en maakte meteen enkele goals. Die blessure is jammer, want zo raakte hij zijn goede ritme wat kwijt. Maar het is voor niemand makkelijk om in Italië te spelen. Op defensief vlak is het de sterkste competitie van Europa. Maar Lukaku kon overal al goals maken en hij zal dat ook bij Inter blijven doen”, besloot Icardi, die volgende week met PSG Club Brugge treft in de Champions League.