Conte rekent af met criticasters van Lukaku: “Ik hoorde mensen zeggen dat hij een ezel was...” Kristof Terreur

07 januari 2020

02u00 0 Serie A Vuurwerk van Big Rom. Een ‘dubbel’ om het jaar af te sluiten, een ‘dubbel’ om het nieuwe in te zetten. In 2020 doet Romelu Lukaku (26) wat hij ook al in 2019 deed: scoren voor Inter. In de topschuttersstand doet hij haasje-over met Ronaldo (34).

De goals van Lukaku tegen Napoli:

In Dubai liepen ze mekaar vorige week, op de International Sports Conference, tegen het lijf. Beiden waren er te gast als sprekers op een conferentie. Ze hadden ook een normale, collegiale babbel. Met het nodige wederzijdse respect. Ze leren mekaar beter en beter kennen.

Whatsappje

Te midden het getouwtrek tussen Juventus en Inter vorige zomer verraste Cristiano Ronaldo hem met een whatsappje: “Je bent hier meer dan welkom.” Toen ze mekaar in oktober in de tunnel van San Siro zagen voor Inter-Juve, volgde er een hartelijke omarming en een gesprek over doelpunten. Hun obsessie voor goals is ongetwijfeld het grootste raakvlak tussen ‘Big Rom’ en ‘Big Ron’.

“Ronaldo vertelde me dat dit defensief de hardste competitie ter wereld is”, zei Lukaku vorige maand in de New York Times over hun ontmoeting toen. “Hij zei dat hij overal goals had gemaakt, maar dat de Serie A de moeilijkste plek was om te scoren. En als Cristiano denkt dat het lastig is, moet het wel echt zwaar zijn. Het voetbal is intenser in de Premier League, maar hier is alles tactischer.”

De statistieken spreken hem tegen. Op Napoli maakte hij zijn dertiende en veertiende van het seizoen. Een ‘doppieta’ tegen een topclub in crisis, zonder de geblesseerde Mertens. Zijn strafste return ooit in een topcompetitie na achttien speeldagen – bij Everton klokte hij vier seizoenen geleden op 13 af.

Zijn elfde in elf wedstrijden volstond om een clubrecord van Christian Vieri uit 2000 te breken en weer over Ronaldo te wippen in de topschuttersstand. De twee paradepaardjes van de Serie A vechten in het zog van Ciro Immobile (Lazio, 19 goals) om een kroon en de titel. Ronaldo lukte tegen Cagliari eerder op de middag een hattrick. Lukaku antwoordde met een ‘brace’.

Niet alleen hij zorgde voor vuurwerk in Napels. Op zijn persconferentie rekende Antonio Conte af met de criticasters van de Rode Duivel. Conte: “Ik hoorde mensen zeggen dat Lukaku een ezel was. Ik heb vanalles gehoord. Het is makkelijk om goed te spreken over hem nu, maar als we terugkijken naar enkele weken geleden... Ik heb altijd gezegd dat Lukaku een ruwe diamant was. Een die gepolijst moest worden. Ik wilde hem er bij Chelsea graag bij, bij Juventus. Nu kan ik de scherpe kantjes bijvijlen.”

111 km/u

Lukaku was een gesel voor de zwakke verdediging van Napoli voor rust. Toen hij, uit een offsidepositie, alleen op Meret af mocht stormen, haalde Rui de bal nog voor de lijn weg. In de draai trof hij bij de volgende aanval opnieuw Meret op zijn weg. Bij de derde poging had die geen verhaal.

Lukaku begon aan de middenlijn aan zijn ren. De verdedigers van Napoli bleven wijken. Zoveel ruimte moet je Lukaku niet geven. Met zijn linker knalde hij die via de binnenkant van de paal keihard raak. Een schot met power en precisie - 111 kilometer per uur. Het vuistje ging in de lucht. Op het halfuur ging Meret vreselijk in de fout. Lukaku mocht opnieuw rennen en uithalen met zijn linker. De keeper liet zijn knal gewoon langs zijn lijf schieten.

Napoli pruttelde nog even tegen, na de aansluitingstreffer van Milik. Noch Lukaku noch Lautaro kregen de ruimte die ze voor rust kregen, maar bij een tegenprik sloeg de Argentijn op het uur toch toe. Inter had zijn zekerheid.

In de stand delen Juventus en Inter de leiding met 45 punten. In de topschuttersstand heeft Inters uithangbord een streepje voor. Voordeel voor Big Rom. Spits in de vorm van zijn leven.