Conte over racisme in Serie A: “Doe dat in Engeland en je eindigt in de gevangenis en ze gooien de sleutels weg” LPB

21 september 2019

12u04 0 Buitenlands voetbal Antonio Conte heeft zich fors uitgelaten over de racistische incidenten die de voorbije weken het Italiaanse voetbal teisterden. De coach van Inter deed dat in de aanloop naar de Milanese derby, die vanavond om 20.45 uur in San Siro op het programma staat.

“Ik had het geluk om in Engeland te werken”, zegt Conte, die twee seizoenen lang Chelsea onder zijn hoede had. “Als je daar zoiets uitsteekt, dan eindig je in de gevangenis en gooien ze de sleutels weg. Een voet in het stadion zal je niet meer zetten. In Italië gaan mensen naar het voetbal om spelers, tegenstanders of een andere club te beledigen. Mensen zouden hun eigen club moeten aanmoedigen, dat zou veel prettiger zijn. Als dat zou gebeuren, zou het veel leuker zijn om kinderen mee te nemen naar het stadion.”

Begin deze week besliste de Italiaanse voetbalbond (FIGC) om geen stappen te ondernemen tegen Cagliari. In de thuiswedstrijd tegen Inter van begin september waren apengeluiden te horen richting Inter-spits Romelu Lukaku. Volgens de onderzoekscommissie van de bond werden er echter geen grenzen overschreden. De geluiden waren “op vlak van schaal en uitvoering niet van die aard om als discriminerend te gelden”, luidde het bij de FIGC. Vorig jaar ontsnapte Cagliari ook al aan een straf. Toen was Moise Kean van Juventus het doelwit.