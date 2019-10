Conte over Lukaku: “Romelu is een speler die veel moet trainen en spelen” Kristof Terreur in Italië

12u19 0 Romelu Lukaku Het goeie nieuws uit Milaan: de quadriceps van Romelu Lukaku hield het 90 minuten vol. Mits geen terugval beschikbaar voor de Rode Duivels dus. Juve herstelde de orde. Inter is ongeslagen leider af. Big Rom kreeg na balverlies een tribune over zich heen. “Met zijn lichaam moet hij veel spelen, hard trainen”, zei Conte.

Er lag werk op de plank. Romelu Lukaku bleef het voorbije weekend verborgen op sociale media. Enkel actief in de subtiele commentaren. Hij schreef een bedankje voor Bert. De emoji met de twee gevouwen handjes.

Bert is Bert Driesen. In het dagelijks leven kinesist in de praktijk van Lieven Maesschalck en bij de Duivels. In de gym van het appartementsblok waar Lukaku voorlopig huist in CityLife in Milaan, stelden ze samen de haperende quadriceps af. Man doet job. Tot blijdschap van Lukaku, nog meer van Antonio Conte. Objectief gehaald. De Curva Nord scandeerde meteen zijn naam. Applaus. Handje in de lucht. Afwachten hoe de quadriceps vandaag voelt na 90 minuten beuken. Er wacht een nieuw doel: zijn 50ste bij de Duivels.

Teatro Ronaldo

Zou Lukaku er vertellen over zijn ervaringen in de Derby d’Italia? Over dat balletje door de benen van De Ligt? Over de lijf-aan-lijfgevechten met Bonucci? Over het gemor en hard gefluit bij het ongeduldige Interpubliek na slordige passes en verkeerde keuzes? Over die ene kans waarbij Bonucci hem afblokte? Over die raket waarmee Ronaldo hem omver bowlde?

Of zou hij toch praten over de sfeer. Qua passie en haat erger dan de gemoedelijkere Milanese burenstrijd. Gemene overtredingen, bekvechterij, geduw en getrek. Teatro Ronaldo bijwijlen ook. Armen in de lucht. Sakkerend op de grond.

Juventus won van Inter dankzij een doelpunt van invaller Higuaín. Lukaku probeerde maar miste zijn impact. Na dom hands van De Ligt leek zijn moment nochtans daar. Terwijl Bonucci ref Rocchi op andere gedachten probeerde brengen, rukte Lukaku de bal gedecideerd uit de armen van Pjanic. Vervolgens speelde hij die door aan Lautaro. Zou hij nummer twee zijn op het lijstje strafschopnemers - of durfde hij het risico niet nemen? De Argentijn knalde Inter op gelijke hoogte. Lukaku schreeuwde het uit. Conte informeerde aan de zijlijn hoe het met de quadriceps zat. De Duivel stak het duimpje in de lucht. Dorst.

Hij probeerde nadien nog zijn stempel te drukken, maar kwam zelden in een kansrijke positie. “Romelu is een speler die veel moet trainen en spelen”, zei Antonio Conte, haast verontschuldigend. Honderd procent was hij niet. Pas gisterenmorgen, na voldoende garanties dat de pezen het 90 minuten uit zouden kunnen houden, besliste hij Lukaku aan de aftrap te brengen. Klein risico. “Een speler met zijn massief lichaam moet veel bewegen om topfit te blijven.”

Met drie goals in zeven wedstrijden zijn ze bij Inter tevreden over zijn impact tot nu toe. Maar het veeleisende publiek verwacht soms meer. Bleek gisteren ook toen ze gingen morren bij balverlies. “Hij heeft met de rug gesukkeld, nu deze blessure waar hij toch al anderhalve week mee zit. Hij heeft alles gegeven. Tegen Barcelona hebben we hem gemist. Hij deed zijn best tegen Juve. Hij was toegewijd en wilde absoluut spelen. Hopelijk kan hij die kleine pijntjes snel achter zich laten.”

Vanaf vandaag is Lukaku weer in de handen van Bert.