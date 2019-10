Exclusief voor abonnees Coachen tussen de chemo door: Mihajlovic blijft trainer van Bologna ondanks gevecht tegen leukemie



Kristof Terreur

29 oktober 2019

20u31 0 Serie A Verschijningen voor de bank zijn eerder uitzondering dan regel. En toch weerhoudt acute leukemie Sinisa Mihajlovic (50) niet om zijn team te dirigeren. Vanuit een gesteriliseerde kamer van drie op drie schaakt de Bologna-coach op twee fronten. Forza Sinisa, moedigste en meest inspirerende trainer van 2019.

25 augustus, Crowne Plaza, Verona. In het afzonderingsoord van Bologna FC neemt een onverwachte gast het woord. “Ik had jullie beloofd dat ik hier zou zijn. En kijk, hier sta ik. Sommigen vonden het een dwaas idee om het hospitaal te verlaten, maar ik wilde erbij zijn. Ik moest hier absoluut zijn.” Een ultrakorte ontmoeting en een krachtige speech hakken er stevig in. Spelers kijken verbaasd op, anderen vechten tegen de tranen. Eigenlijk hadden ze niet gerekend op dit blitzbezoek.

