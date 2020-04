Clubs in Serie A stemmen voor herneming van competitie MDRW

21 april 2020

16u08

Bron: Belga 0 Serie A De voetbalclubs uit de Italiaanse hoogste klasse hebben zich uitgesproken voor een hervatting van de competitie. Dat maakte de Italiaanse profliga bekend.

“De vergadering van de Lega Serie A kwam vanmorgen bijeen en heeft, met een unanieme stemming onder de twintig verzamelde clubs in een videoconferentie, zijn intentie bevestigd om het seizoen 2019-2020 uit te spelen”, luidt het in een persbericht. In Italië ligt de competitie door de coronacrisis stil sinds 9 maart. De voorbije weken lieten de voorzitters van onder meer Torino (Urbano Cairo) en Brescia (Massimo Cellino) weten gekant te zijn tegen een heropstart van het seizoen.

De profliga benadrukt dat er pas opnieuw kan worden gevoetbald wanneer de overheid groen licht geeft en de nodige veiligheidsmaatregelen kunnen getroffen worden. Woensdag moet de Italiaanse voetbalbond aan de minister van Sport Vincenzo Spadafora het medische plan voorleggen waarmee ze de competitie hopen te herstarten. Naar verluidt mikt men op een hervatting van de competitie eind mei, begin juni. In Italië stierven al meer dan 24.000 mensen aan covid-19.

