Ciao Enzo: AS Roma-legende Francesco Totti verliest zijn vader aan de gevolgen van corona ODBS

13 oktober 2020

12u08 0 Serie A Enzo Totti, de vader van AS Roma-legende Francesco Totti, is maandag overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Totti liet in het Lazzaro Spallanzani Hospital in Rome op 76-jarige leeftijd het leven. Na een hartaanval enkele jaren geleden behoorde de man tot de risicogroep.

AS Roma, de club waar Totti’s zoon een absolute legende is geworden, deelde haar medeleven met Francesco (44) en de hele familie. Totti senior laat naast zijn vrouw Fiorella twee zonen (Riccardo en Francesco) en drie kleinkinderen na (Chanel, Cristian en Isabel). De drie kinderen die Francesco heeft met zijn vrouw Ilary Blasi.

Ciao Enzo ❤️



Il nostro abbraccio va a Fiorella, Francesco, Riccardo e a tutta la famiglia @Totti #ASRoma AS Roma(@ OfficialASRoma) link

Enzo volgde de carrière van zijn zoon Francesco op de voet. Hij was alomtegenwoordig tijdens zijn wedstrijden, zelfs als dat verre verplaatsingen waren. Ook woonde hij geregeld trainingen van de giallorossi bij.

Net als in ons land is het aantal coronagevallen in Italië opnieuw aan een stevige opmars bezig. Het aantal sterfgevallen is relatief stabiel.

Totti’s beste momenten voor de Squadra Azzurra:

