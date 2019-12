CEO Italiaanse voetbalbond onder vuur na ‘voorstel’ tegen racisme: “Zet de microfoons uit, dan horen we de spreekkoren niet” LPB

03 december 2019

20u57

Bron: La Repubblica 4 Serie A In Italië is ophef ontstaan over uitgelekte audiofragmenten waarin de CEO van de Italiaanse voetbalbond een oplossing aanreikt voor het racisme in de Serie A. “Zet de microfoons uit, zodat we de spreekkoren op televisie niet horen”, luidde het.

Moet Luigi De Siervo, grote baas van de Italiaanse voetbalbond, vrezen voor zijn job? Punten heeft de man alvast niet gescoord met zijn visie over de problematiek van het racisme in de Italiaanse stadions. De Italiaanse krant La Repubblica pakt vandaag uit met een audiofragment dat De Siervo in slechte papieren brengt. Tijdens een meeting met bestuursleden van onder meer Inter Milaan, Atalanta, AC Milan en Juventus kwam De Siervo op de proppen met een voorstel dat op zijn minst de wenkbrauwen doet fronsen. “Wat moeten we doen tegen racistische spreekkoren?”, hoor je De Siervo zeggen. “Laten we de microfoons die richting de fanatieke supporters gericht staan uitzetten, zodat hun spreekkoren op televisie niet te horen zijn.”

De uitspraken van De Siervo brachten in Italië een golf van verontwaardiging teweeg. De Siervo, die de authenticiteit van de fragmenten erkent, probeert intussen de brokken te lijmen. “Op de fragmenten hoor je slechts een deel van mijn argumenten”, zegt De Siervo. “We hadden het over de Serie A en spraken vanuit het standpunt dat wij de competitie zo goed en zo mooi mogelijk tot bij de tv-kijkers moeten brengen. En dus niet vanuit het standpunt dat wij een soort journalisten zijn die nieuws moeten maken. Wij willen het voetbal zo mooi mogelijk voorstellen. Het is niet de bedoeling dat er elke zondag alleen maar over de lelijke hoofdstukken wordt gesproken.”

Waarna De Siervo zijn ‘microfoonuitspraak’ beter probeert te kaderen. “Het enige dat ik heb voorgesteld, is dat het misschien beter is om de microfoons op een specifieke manier op te stellen. Nu gebeurt het geregeld dat er bepaalde dingen hoorbaar zijn op televisie, dingen die in het stadion verder niemand gehoord heeft.”

Een poging tot ‘damage control’, maar of die resultaat oplevert, is nog maar de vraag. Diverse kopstukken van het Italiaanse voetbal roepen om het ontslag van de CEO. De openbaar aanklager heeft de audiotapes die in het bezit zijn van La Repubblica, opgevraagd als bewijsstukken.

Het Italiaanse voetbal werd de voorbije maanden herhaaldelijk geconfronteerd met racistische incidenten. Ondermeer Romelu Lukaku werd op het veld van Cagliari het slachtoffer van racistische uitingen. De club uit Sardinië ontsnapte aan een sanctie omdat de voetbalbond vond dat “de oerwoudgeluiden qua omvang en perceptie niet racistisch bedoeld waren”.