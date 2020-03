Castagne, die hetzelfde lot is beschoren als Lukaku: “Het is lastig en we kunnen er niets aan doen” YP/KDW

16 maart 2020

14u33 0

Ook Timothy Castagne, flankspeler bij Atalanta Bergamo, zit in quarantaine en bij RTBF deed de Rode Duivel zijn verhaal. “Als we naar buiten gaan, om bijvoorbeeld boodschappen te doen, is er bijna niemand te zien. De enige personen die er zijn, dragen een masker en handschoenen. De stad is echt leeg”, aldus de voormalige winger van Racing Genk, die duidelijk verveeld zit met de situatie.

Ook over een eventueel uitstel van het EK liet hij zich uit. “Dat zou heel jammer zijn. Aankomen op het EK zonder gespeeld te hebben en met misschien maar een maand training... Het is heel moeilijk”, aldus Castagne, die in dezelfde situatie zit als Inter-aanvaller Romelu Lukaku. “Ik heb al gepraat met hem en hij zegt net hetzelfde: het is lastig en we kunnen er niets aan doen.”