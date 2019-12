Carlo Ancelotti ondanks ruime zege tegen Genk ontslagen als coach van Napoli ABD

10 december 2019

23u57 0 Serie A 4-0 winnen en overwinteren in de Champions League. Het bleek niet genoeg voor Carlo Ancelotti (60) om aan te blijven. De Italiaan is na de overwinning tegen RC Genk ontslagen als coach van Napoli.

“Napoli heeft besloten om de benoeming van de heer Carlo Ancelotti als manager te beëindigen”, valt er te lezen op de Twitterpagina van de ploeg van Rode Duivel Dries Mertens. “De club, haar voorzitter Aurelio De Laurentiis en Carlo Ancelotti gaan met wederzijds respect uit elkaar.”

Napoli kon zijn voorbije zeven competitiewedstrijden niet winnen en staat op een teleurstellende zevende plaats in de Serie A. Dat, en de strubbelingen van de voorbije weken met de flamboyante voorzitter Aurelio De Laurentiis kosten hem nu zijn job. Ancelotti was sinds 1 juli 2018 aan de slag in Napoli. Een opvolger is er voorlopig nog niet aangeduid.

La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Carlo Ancelotti.

Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la società, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti Official SSC Napoli(@ sscnapoli) link