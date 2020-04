Cagliari-voorzitter schept helderheid over toekomst Nainggolan: “Kans is klein dat hij volgend jaar nog bij ons speelt” MDRW

06 april 2020

16u44

Bron: Corriere dello Sport 0 Serie A De dagen van ‘Il Ninja’ bij Cagliari lijken geteld. Voorzitter Tommaso Giulini vreest dat Radja Nainggolan (31) niet langer houdbaar is voor de Sardijnen: “De onderhandelingen worden bijzonder lastig, maar we kunnen het proberen.”

Na een tegenvallende periode bij Inter vertrok Nainggolan vorig jaar op huurbasis naar Cagliari. De fans sloten onze landgenoot daar vrijwel meteen in de armen. Zijn statistieken spreken voor zich: vijf doelpunten en evenveel assists in 21 competitiewedstrijden. Toch lijkt het steeds minder waarschijnlijk dat de Sardijnen Nainggolan volgend seizoen definitief zullen overnemen. “Radja heeft getoond dat hij belangrijk kan zijn voor onze club. De onderhandelingen worden bijzonder lastig, maar als hij graag wil blijven, kunnen we het proberen. Voorlopig lijkt de kans wel klein dat hij volgend jaar nog bij ons speelt”, vertelt Cagliari-voorzitter Tommaso Giulini aan het Italiaanse Corriere dello Sport.

Broodheer Inter wil naar verluid zo'n 15 à 20 miljoen vangen voor onze landgenoot. Zijn salariseisen lijken voorlopig het grootste struikelblok. De middenvelder verdient ongeveer 4 miljoen bij de Nerazzurri. Hij zou dus flink moeten inleveren.

Nainggolan neemt het nieuws wellicht met een flinke korrel zout. Hij heeft op dit moment namelijk belangrijkere zaken aan zijn hoofd. Claudia Lei, de wederhelft van onze landgenoot, blijft moedig verder knokken tegen kanker. Twee jaar geleden stelden de dokters bij haar een tumor vast. De weg terug is bijzonder zwaar. En de uitbraak van het coronavirus maakt haar gevecht er niet makkelijker op. Vorige maand trok mevrouw Nainggolan aan de alarmbel. Ze kon niet behandeld worden, omdat er te weinig medicijnen voorhanden waren. “Grote solidariteit met de artsen die op de afdeling oncologie werken. Samen met alle andere hulpverleners krijgen zij te maken met of bereiden ze zich voor op de noodtoestand die het coronavirus met zich meebrengt. Dit is een erg moeilijk moment voor mensen die aan kanker lijden”, klonk het toen.



