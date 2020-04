Cagliari-voorzitter herhaalt vrees: “In wereld na corona kunnen we niet eens de helft van loon Nainggolan betalen” GVS

11 april 2020

Inzegt Giulini nu dat het door de coronacrisis al helemaal een 'mission impossible' lijkt. "In een wereld na corona kunnen we niet eens de helft van zijn loon betalen."

Na een tegenvallende periode bij Inter vertrok Nainggolan vorig jaar op huurbasis naar Cagliari. De fans sloten onze landgenoot - die er zich eerder had gebombardeerd tot lieveling - vrijwel meteen in de armen. Zijn statistieken spreken voor zich: vijf doelpunten en evenveel assists in 21 competitiewedstrijden. Een verlengd verblijf is de grote droom van de fans, bestuur en wellicht ook Radja zelf, maar de coronacrisis bemoeilijkt de zaken alleen maar. Ook Cagliari voelt de financiële gevolgen van het stilzetten van de Serie A. "Als Nainggolan bij onze club wil blijven, zullen we gesprekken opstarten met Inter maar dat zal heel moeilijk zijn", aldus de voorzitter in La Gazzetta dello Sport. "Als ik eerlijk ben, moet ik toegeven dat in de wereld na corona, Cagliari niet eens de helft van zijn loon kan betalen."

Broodheer Inter wil naar verluidt zo’n 15 à 20 miljoen vangen voor onze landgenoot, maar zijn salariseisen lijken dus voorlopig het grootste struikelblok. De middenvelder verdient ongeveer vier miljoen bij de Nerazzurri.

Giulini sprak ook over de toekomst van het Italiaanse voetbal en zijn club. "Ik zit vooral in met de toekomst van de sport. Als de regering de sponsors niet helpt, haken die af. De wedstrijden kunnen dan binnenkort mogelijk hervatten, maar zij zullen eerst achter gesloten deuren plaatsvinden. En nadien zal de prijs van de abonnementen wijzigen. De televisiegelden zullen opnieuw geëvalueerd worden en globaal genomen zullen de inkomsten zakken”, voorspelt de voorzitter.