Cagliari ontloopt straf voor racistische geluiden tegenover Romelu Lukaku

17 september 2019

17u25

Bron: Football Italia 8 Serie A Serie A-club Cagliari wordt niet gestraft voor de oerwoudgeluiden die zijn fans uitten richting Rode Duivel Romelu Lukaku (26). Italiaanse voetbalinstanties openden een onderzoek naar het voorval, maar beslissen nu dat de gezangen niet discriminerend waren.

Lukaku kreeg begin deze maand in het duel tegen Cagliari oerwoudgeluiden over zich heen toen hij een strafschop nam. Met veel consternatie tot gevolg. Na het incident riep de Rode Duivel riep zelf op tot actie. “Voetbal is een spelletje waarvan iedereen moet kunnen genieten. Elke vorm van discriminatie die onze sport te schande maakt, mogen we niet meer accepteren. Ik hoop dat de voetbalfederaties in de wereld streng zullen optreden bij elk incident”, klonk het. De Italiaanse voetbalinstanties openden vervolgens een onderzoek, maar besluiten dat de oerwoudgeluiden “qua omvang en perceptie” niet racistisch bedoeld waren.

Het is de derde keer in twee jaar tijd dat Cagliari wegkomt met racisme. Eerder waren ook Moise Kean en Blaise Matuidi het slachtoffer van dergelijke gezangen. De club uit Sardinië kreeg wel 5.000 euro boete omdat zijn supporters flessen op het veld en naar stewards gooiden tijdens hun wedstrijd tegen Parma.

Op 1 september scoorde Lukaku tegen Cagliari vanop de stip nadat hij oerwoudgeluiden over zich heen kreeg: