Cagliari drukt door voor Radja Nainggolan KTH

29 september 2020

23u18 1 Serie A Geen Radja Nainggolan bij Inter woensdag. Officieel met een keelontsteking, maar ex-club Cagliari blijft druk zetten om hem aan te trekken. De club lijkt nu toch bereid om 12 miljoen euro op tafel te leggen. “Maar we hebben niet alles in handen”, zegt zijn technisch directeur. Inter wil het onderste uit de kan halen.

De agent van Radja Nainggolan zat maandag samen met de Inter-directie om zijn toekomst te bespreken. Het blijft wachten op een aanvaardbaar voorstel van Cagliari. Inter wil enkel definitief verkopen.

De ex-Rode Duivel mocht zaterdag verrassend - na meer dan een jaar - nog eens het Inter-shirt aantrekken: een invalbeurt van een kwartier. Coach Antonio Conte heeft ‘Il Ninja’ weer in de armen gesloten, de bal ligt nu in het kamp van de speler. Nainggolan wil meer speelgaranties. Bij Cagliari, dat hem vorig jaar huurde, krijgt hij die wel. Daar is hij geen vijfde keus achter vijf kleppers zoals op San Siro.

Wordt vervolgd.

