Buffon na derby alleen recordhouder met 648 Serie A-optredens, Ronaldo scoort eerste vrije trap voor Juventus Redactie

04 juli 2020

19u13 0 Serie A Juventus blijft onverstoorbaar doorstomen richting een negende landstitel op rij. De Oude Dame had in de Derby della Mole geen kind aan Torino: 4-1. Cristiano Ronaldo maakte z’n eerste doelpunt op vrije trap in het shirt van de Bianconeri. Gianluigi Buffon stond voor de 648e keer in doel in de Serie A: een record. Door de zege zet Juventus eerste achtervolger Lazio onder druk. De Romeinen ontvangen later vanavond Milan.



Torino had z’n laatste twee wedstrijden verloren en zakte dus met een bang hartje af naar het Allianz Stadium voor de stadsderby tegen Juventus. Tot overmaat van ramp kwam de thuisploeg na drie minuten al op voorsprong: Paolo Dybala zette enkele verdedigers in de wind, om dan met een gelukje de openingsgoal binnen te trappen. Vlak voor het halfuur verdubbelde Juan Cuadrado de voorsprong met een overhoeks schot.

Geen vuiltje aan de lucht voor de Oude Dame, tot scheidsrechter Maresca vlak voor de rust de bal op de stip legde na ongelukkig handspel van Matthijs de Ligt. Andrea Belotti trapte de elfmeter staalhard voorbij recordman Gianluigi Buffon. De 42-jarige doelman keepte z’n 648e Serie A-wedstrijd - een absoluut record. In december kwam hij naast Paolo Maldini te staan, nu staat Buffon alleen bovenaan.

Het was lang niet de wedstrijd van Cristiano Ronaldo, tot de Portugees op het uur een vrije trap heerlijk in doel deponeerde. Na 43 pogingen was het eindelijk raak: het eerste doelpunt op vrije trap voor CR7 in het shirt van Juventus. Bovendien was het Ronaldo’s 25ste goal van het seizoen van de Serie A. Hij is daarmee de eerste Juventus-speler sinds Omar Sívori in 1960/1961 die minstens 25 goals in een seizoen maakt. In de topschuttersstand moet Ronaldo enkel Ciro Immobile voor zich dulden. De spits van Lazio staat op 29 goals.

De thuisploeg had zijn schaapjes op het droge. Vlak voor tijd devieerde Torino-verdediger Djidji nog een voorzet van Douglas Costa in doel. Een al bij al makkelijke 4-1-zege voor Juve, dat eerste achtervolger Lazio op zeven punten zet. Lazio ontvangt later vanavond Milan.