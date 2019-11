Boze Ronaldo stormt kleedkamer in na wissel, zijn vervanger Dybala scoort knappe winner Minne Groenstege

10 november 2019

22u44 0 Juventus JUV JUV 1 einde 0 MIL MIL AC Milan Serie A Het Inter van Lukaku doet heel weinig fout in de Serie A, maar het is toch Juventus dat als koploper de interlandperiode ingaat. Cristiano Ronaldo was boos na zijn wissel, maar Maurizio Sarri had het gelijk aan zijn zijde. Paulo Dybala, de vervanger van de Portugees, maakte in de 77ste minuut de winnende goal: 1-0.

TIKI-TAKA | Dybala scoort de openingsgoal na heerlijk samenspel van Juventus! 🤤



1️⃣-0️⃣ #JuveMilan 🇮🇹 pic.twitter.com/1zRxiCvZbZ Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Juventus speelde vanavond zeker niet goed, maar net op het moment dat AC Milan begon te geloven in een gelijkspel was daar Paulo Dybala. De kleine Argentijn speelde zich met een snelle kapbeweging met zijn goede linker knap fraai en schoot met zijn mindere rechterbeen goed raak in de verre hoek. Zo viel in de 77ste minuut dan toch nog de goal waar iedereen zo lang op wachtte.

Juventus was duidelijk de betere, maar tot echt grote kansen leidde dit lange tijd niet. Cristiano Ronaldo speelde een zwakke partij, maar toch ging er even een schok van verbazing door het stadion toen de 34-jarige CR7 tien minuten na rust plots naar de kant werd gehaald door Sarri. Ronaldo had weinig trek om naast zijn coach op de bank te gaan zitten en stormde met boze armgebaren direct de kleedkamer in. Ronaldo zal 22 minuten later vanuit de kleedkamer gezien en gehoord hebben dat zijn vervanger de winnende maakte.

De Ligt, vorige week de matchwinner in de stadsderby bij Torino (0-1), speelde een uitstekende wedstrijd. De twintigjarige verdediger had een lichte blessure overgehouden aan die ‘Derby della Mole’ en liet daarom de uitwedstrijd bij Lokomotiv Moskou (1-2 winst) in de Champions League schieten, maar vanavond stond De Ligt er gewoon weer.

Juventus heeft nu 32 punten na twaalf wedstrijden. Dat is een punt meer dan Inter, de enige ploeg die het Juventus dit seizoen lastig lijkt te kunnen maken. AS Roma en Napoli hebben inmiddels al een enorme achterstand opgelopen. En AC Milan dan? De rossoneri zijn pas terug te vinden op een treurig stemmende veertiende plaats in de Serie A.