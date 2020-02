Bombardeert Lazio zich tegen Inter definitief tot titelkandidaat? SVBM

16 februari 2020

06u00 0 Serie A Vanavond kijken in Rome twee scherpschutters elkaar in de ogen. Ciro Immobile ontvangt met Lazio het Inter van Romelu Lukaku in het Stadio Olimpico. Een belangrijke veldslag in de strijd om de Scudetto.

Coach Simone Inzaghi was er bij als speler toen Lazio zich in 2000 voor het laatst tot kampioen van Italië kroonde. In die tijd een absolute topploeg: Alessandro Nesta, Pavel Nedved, Juan Sebastian Veron, Diego Simeone en Sinisa Mihajlovic zijn maar enkele namen die Lazio dat jaar de dubbel schonken.

Exact 20 jaar later lijken ze in Rome klaar voor een derde Scudetto. Vorig seizoen pas achtste in de Serie A, maar in mei stak aanvoerder Senad Lulic wel de Coppa Italia in de lucht. Lazio zette Atalanta opzij met twee late goals. De eerste bekerwinst sinds 2013, de zevende in de clubgeschiedenis.

Het bekersucces bezorgde Lazio dit seizoen een ticket richting Saoedi-Arabië. Che cosa? Jawel, het King Saud University Stadium vormde in december het decor voor de Supercoppa. Juventus - Lazio, de kampioen tegen de bekerwinnaar, zoals dat hoort in een supercup. Lazio stak zijn tweede trofee in een half jaar op zak. De Oude Dame vloog met een 1-3 aan de broek weer naar Turijn. Ook in 2017 leidde Inzaghi zijn mannen al naar winst in de supercup.

Waar de Serie A de afgelopen jaren eigenlijk al beslist was vooraleer ze begon - Napoli probeerde Juve wel wat in de weg te leggen - is het nu een three horse race. Juventus en Inter vechten om het been, loopt Lazio er mee heen? Het zou best kunnen, want de Romeinen haken hun wagonnetje haast geruisloos aan bij de twee uitgesproken titelkandidaten. Een schamel puntje scheidt Lazio van de koppositie. Een overwinning tegen de Nerazzuri zou een geweldige boost betekenen.

De 0-1-zege op het veld van Parma afgelopen weekend was de achttiende competitiewedstrijd zonder nederlaag, een clubrecord. Lazio verloor dit seizoen enkel op bezoek bij SPAL en in het Stadio Guiseppe Meazza van... Inter. In Rome zullen de arenden ongetwijfeld orde op zaken willen stellen.

Daarvoor rekent het in grote mate op topschutter Ciro Immobile. Na matige passages bij Dortmund en Sevilla zijn neus voor goals helemaal teruggevonden in de Italiaanse hoofdstad. De spits is dit seizoen in de Serie A goed voor 25 goals en 6 assists in 23 wedstrijden, omgerekend een goal elke 77 minuten. Daarmee zet hij zowel Lukaku als Cristiano Ronaldo in de schaduw.

Maar Lazio is veel meer dan alleen Immobile. De as van het elftal bestaat uit ervaren krijgers als Francesco Acerbi en Lucas Leiva, die het klappen van de zweep als geen ander kennen. Acerbi speelt als leider van de driemansdefensie een cruciale rol in de opbouw van achteruit. Leiva opereert op het middenveld naast Sergej Milinkovic-Savic, in 2015 weggeplukt bij Genk en nu gegeerd door alle Europese topclubs. De Serviër is voor tegenstanders een constant gevaar door zijn fysieke présence en offensieve infiltraties.

In de rug van Immobile lopen met Joaquin Correa en Luis Alberto twee onderbelichte voetballers. Die laatste kon zich niet doorzetten bij Liverpool, maar rijgt nu de assists aan elkaar. 12 stuks in 22 wedstrijden, niemand in het calcio doet beter. Naast zijn beslissende passes is hij ook de man die Lazio aan het voetballen krijgt wanneer het wat stroever loopt. Het is de verdienste van Inzaghi dat hij het beste haalt uit spelers als Immobile en Luis Alberto, die eerder in hun carrière moeilijke momenten doormaakten.

Sinds zijn komst in 2016 heeft Inzaghi Lazio met de jaren beter laten voetballen. Nu zijn de Biancocelesti aan oogsten toe. De landstitel wordt vanavond niet uitgedeeld, een mentale tik eventueel wel. Na de bizarre uitschakeling in de Europa League - 6/18 in een groep met Celtic, Cluj en Rennes - hebben de Romeinen nog één doel: een eerste Scudetto in 20 jaar. Inzaghi eerst als speler, nu als coach. Bello, no?