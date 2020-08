Bologna-trainer Sinisa Mihaljovic, herstellende van leukemie, test positief op het coronavirus MXG

23 augustus 2020

13u15 0 Serie A De Servische trainer Sinisa Mihaljovic heeft een positieve test op het coronavirus afgelegd. Mihaljovic is 51 en traint de Italiaanse eersteklasser Bologna. Mihaljovic is herstellende van leukemie en is op die manier risicopatiënt. Volgens Italiaanse media vertoont hij geen symptomen, maar trekt hij zich wel twee weken terug in isolatie.

Mihajlovic maakte vorige zomer bekend aan leukemie te lijden en vertoefde vier maanden lang in het ziekenhuis, waar hij meerdere chemosessies onderging. In oktober vond er een beenmergtransplantatie plaats, waarna hij mondjesmaat naar buiten mocht. Zo kon hij op 1 februari het ziekenhuis even verlaten om Bologna te coachen in de wedstrijd tegen Brescia, die met 2-1 werd gewonnen. Een week later mocht hij definitief het ziekenhuis verlaten na een “succesvolle therapie”.

Mihajlovic won als speler de Europabeker voor Landskampioenen met Rode Ster (in 1991) en de Beker der Bekerwinnaars met Lazio (in 1999). De voormalige verdediger speelde ook voor Roma, Sampdoria en Inter. Als coach heeft Mihajlovic een verleden bij onder meer Milan, Torino, Fiorentina, Sampdoria en Catania, Sporting Lissabon en de Servische nationale ploeg.

Begin juni werd de Serviër in de stad Bologna nog tot ereburger uitgeroepen. De stad roemde zijn positieve instelling bij zijn gevecht tegen zijn ziekte.

