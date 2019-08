Bologna-trainer Sinisa Mihajlovic zat ondanks acute leukemie en chemo gewoon op de bank dit weekend TLB

26 augustus 2019

07u17 0 Serie A “Ik zal vechten. Met de borst vooruit”, beloofde Bologna-trainer Sinisa Mihajlovic midden juli toen hij de (voetbal)wereld op de hoogte bracht van zijn strijd tegen acute leukemie. Wel, de 50-jarige Serviër houdt meer dan woord. Gisteren was hij zelfs van de partij voor de eerste competitiematch.

Bologna, met Stefano Denwsil (ex-Club) en Takehiro Tomiyasu (ex-STVV) tussen de lijnen, begon gisteren aan de Serie A met een uitmatch tegen Hellas Verona, waar Club-huurling Sofyan Amrabat kort na rust inviel. De Rossoblu speelden 1-1 gelijk, mét de steun van trainer Sinisa Mihajlovic langs de zijlijn dus. De voormalige verdediger/middenvelder van onder meer AS Roma, Sampdoria, Lazio en Inter Milaan had zijn spelers beloofd dat hij er zou zijn voor de eerste competitiematch van het seizoen en hield dus woord.

💪 | IL MISTER #VeronaBologna #WeAreOne pic.twitter.com/pXQTfSvZ7O Bologna Fc 1909(@ BfcOfficialPage) link

Allerminst evident, gezien de zware strijd die Mihajlovic al zes weken voert tegen acute leukemie. De Serviër, die chemotherapie krijgt, sliep volgens Italiaanse media de 41 dagen voorafgaand aan Verona-Bologna in het Sant’Orsola-ziekenhuis van Bologna. Van daar volgde hij de oefenmatchen en zoveel mogelijk trainingen van zijn ploeg.

Een uurtje voor de aftrap van de match van gisteren meldde Bologna via Twitter dat Mihajlovic van de partij zou zijn in Stadio Marc’Antonio Bentegodi. Het regende meteen lof. “We zullen Sinisa steunen in alles. Met de moderne technologie kan hij strijden tegen zijn ziekte en ook nog blijven werken”, zei Walter Sabatini, sportief directeur van Bologna, eerder. En ook Mihajlovic zelf toonde zich zeer strijdvaardig. “Ik zal tegen deze ziekte vechten, met de borst vooruit. En ik zal winnen, voor mijn familie, mijn kinderen en iedereen die van me houdt.” Op de steun van de hele voetbalwereld kan 69-voudige international alleszins rekenen.

