Boezemvrienden even herenigd: Nainggolan verrast Totti tijdens amateurwedstrijd MXG

10 december 2019

08u52 0 Serie A Het onderlinge respect tussen beide heren is nog altijd groot. Francesco Totti en Radja Nainggolan opnieuw samen. De Belg ging z’n vroegere ploegmaat én kapitein verrassen in Rome. Totti speelde er een wedstrijd acht-tegen-acht met z'n club Longarina tegen Lazio. De wedstrijd ging verloren, maar dat bleef bij Totti niet lang nazinderen.

‘Il Ninja’ was vanaf minuut één aandachtig toeschouwer en ging z’n ex-ploegmaat kort opzoeken in de rust. Een zichtbaar verraste Totti omarmde hem innig. “Ik ben blij om hier te zijn, het is altijd spannend om Francesco op het veld bezig te zien”, reageerde Nainggolan. Totti en Nainggolan zijn al maatjes van de eerste dagen dat de Belg op het trainingscomplex van AS Roma aankwam, in 2013. De twee gingen samen op reis en ook de band tussen hun vrouwen is sterk. Claudia, de vrouw van Nainggolan, was er ondanks haar ziekte ook bij. Na de wedstrijd gingen de twee nog dineren om herinneringen op te halen én plannen te maken voor de toekomst.