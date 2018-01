Blessure Praet is "ramp" voor Sampdoria: "Hij is onvervangbaar" Niels Vleminckx

25 januari 2018

12u24 0 Serie A Dennis Praet, gisteren weer op hoog niveau voor Sampdoria tegen AS Roma, is wellicht voor een tijdje out. Een ramp, vinden ze bij de revelatie van de Serie A. "Dennis is onvervangbaar", zucht coach Giampaolo.

Sampdoria bekleedt een knappe zesde plaats in Italië. De rol van Dennis Praet (23) daarin is groot. Niet in statistieken - de Leuvenaar scoorde nog niet dit seizoen. Maar zijn impact op het middenveld, als '8', is al maanden groot. Ook gisteren, bij de 1-1 tegen AS Roma, was Praet één van de beste spelers op het veld. De Gazzetta dello Sport beloonde hem niet voor niets met de titel van man van de match en een quotering van 7,5. "De Belg won de strijd op het middenveld van Nainggolan. Zijn blessure is het slechtst mogelijke nieuws voor Sampdoria."

Praet moest na 80 minuten naar de kant met een hamstringblessure. Eén die redelijk ernstig aanvoelde. Sampdoria houdt rekening met een afwezigheid van een maand of zelfs langer. "Het ziet er niet zo goed uit", zei coach Giampaolo. "Doodzonde. Dennis is onmisbaar voor ons. Een fundamentele speler in ons concept."

Hoe lang Praet exact buiten strijd is, weten we wellicht pas morgen. Dan gaat hij onder de scan.