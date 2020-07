Béter dan bij Everton en Man United: ‘Big Rom’ beleeft strafste seizoen uit zijn carrière ABD

26 juli 2020

12u30 2 Serie A Nooit was hij trefzekerder. Romelu Lukaku (27) zit na Nooit was hij trefzekerder. Romelu Lukaku (27) zit na zijn tweeklapper tegen Genua dit seizoen aan 29 doelpunten over alle competities. Een persoonlijk record. Hij doet zo beter dan in zijn strafste seizoenen bij Everton en Manchester United. Een overzicht.

2014-2015 bij Everton: 20 goals in 48 matchen

In juli 2014 tekende Lukaku voor vijf jaar bij Everton. Het duurde even vooraleer de toen 21-jarige Rode Duivel op gang kwam bij de Toffees, maar op de vierde speeldag scoorde hij dan toch zijn eerste voor Everton tegen zijn ex-club West Brom. Het was de start van een knap seizoen, mét twintig goals. In februari 2015 maakte hij zelfs zijn eerste hattrick voor Everton in de Europa League-wedstrijd tegen Young Boys. Ook bij Anderlecht maakte hij in het seizoen 2010-2011 trouwens twintig doelpunten, maar toen had hij daar twee matchen meer voor nodig.

2015-2016 bij Everton: 25 goal in 46 matchen

Na zijn eerste seizoen bij Everton, waarin Lukaku ook lange periodes zonder goal kende, wilde hij nóg constanter worden. En dat deed hij ook. Lukaku ontpopte zich tot een van dé doelpuntenmachines in de Premier League. Hij brak records bij Everton. In de maanden november en december 2015 scoorde hij in zeven (!) Premier League-duels op rij. Nooit deed een speler van Everton beter. Hij zou dat seizoen op 25 treffers afklokken.

2016-2017 bij Everton: 26 goals in 39 matchen

Het seizoen waarin Lukaku een transfer naar Manchester United afdwong. Hij opende zijn rekening op de vierde speeldag met een hattrick tegen Southampton en scoorde later dat seizoen in het duel tegen Bournemouth zelfs víer keer. Na 26 doelpunten in 39 wedstrijd haalde Man United hem voor zo’n 85 miljoen euro naar Old Trafford.

2017-2018 bij Manchester United: 27 goals in 51 matchen

Bij United lagen de verwachtingen hoog. Lukaku, wiens prestaties onder een vergrootglas werden gehouden, loste die aanvankelijk ook in. Zeven goals in de eerste zeven speeldagen. Doelpunten in de Champions League, treffers in de FA Cup. Lukaku was van cruciaal belang voor de Red Devils, die dat seizoen tweede eindigden na Manchester City. Maar incontournable werd hij er nooit...

2019-2020 bij Inter: 29 goals in 45 matchen

Zijn tweede seizoen bij United verliep niet zoals gehoopt. Lukaku, die zelfs regelmatig op de bank zat, verliet Old Trafford en trok naar Inter. Een gouden stap in zijn carrière, zo blijkt nu. Het is dankzij Lukaku dat de Nerazzurri op de tweede plek staan in de Serie A. Nu al goed voor 29 goals, en het seizoen is nog niet voorbij.



