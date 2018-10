Bentancur en Ronaldo bezorgen 'Juve' uitzege bij Udinese Redactie

06 oktober 2018

19u45

Bron: Belga 0 Udinese UDI UDI 0 einde 2 JUV JUV Juventus Serie A Juventus heeft ook op de achtste speeldag van de Serie A geen averij opgelopen. De uitwedstrijd tegen Udinese werd, mede dankzij een goal van de in opspraak geraakte Cristiano Ronaldo, met 0-2 gewonnen.

GOAL | Cristiano Ronaldo verdubbelt de score voor Juve! 👊



0️⃣-2️⃣ 🇮🇹 #UdineseJuve pic.twitter.com/jmbqQjSSME Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Rodrigo Bentancur maakte na ruim een half uur de 0-1 met het hoofd en vier minuten later was het al 0-2. Toen was Ronaldo de afmaker: Mario Mandzukic legde bal af en de omstreden aanvaller schoot met links diagonaal raak. Het was zijn vierde goal van het seizoen.

De Portugese bondscoach Fernando Santos besloot Ronaldo niet op te roepen voor de komende interlands in verband met de commotie rondom de sterspeler, die in 2009 in Las Vegas een vrouw verkracht zou hebben. Die zaak werd recent weer heropend. Desondanks besloot Massimiliano Allegri, de trainer van Juventus, Ronaldo wel op te stellen.

Juventus staat al negen punten los van nummer twee Napoli, dat mrogen nummer vijf Sassuolo ontvangt.

GOAL | Bentancur opent de score voor Juve! 💪



0️⃣-1️⃣ 🇮🇹 #UdineseJuve pic.twitter.com/afa0fVRrIp Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link