Bekroond als voetballer én als mens: Romelu Lukaku krijgt aparte Italiaanse prijs Kristof Terreur

10 oktober 2020

12u01 6 Serie A Mooie bekroning voor Romelu Lukaku. Als mens en als voetballer. Op het festival van de toonaangevende Italiaanse sportkrant Gazzetto dello Sport kreeg hij de Premio internazionale Giacinto Facchetti. Een prijs die sinds 2006 wordt uitgereikt in nagedachtenis van de Italiaanse ex-voetballer. De Gazzetta wil op die manier voetbalpersoonlijkheden in de bloemetjes zetten die uitblinken in sportiviteit, eerlijkheid, correct gedrag en fair-play.

Met weinig woorden zegt hij soms veel. In het gesprek met Jan Mulder donderdag op VTM (zie video hieronder): “Italië is wel iets meer naar mijn stijl. Had ik dat eerder geweten, had ik de sprong sneller gemaakt.” Het is de spijt die hij sinds zijn transfer naar Inter wel vaker heeft uitgedrukt.

Te lang in Engeland blijven hangen, nochtans de competitie van zijn dromen. Vertrokken langs een klein poortje, na een weinig bevredigende transfer naar Man United.

“Een jaar geleden noemden ze me in Engeland lui, zeiden ze dat ik niet genoeg liep, dat ik niet dit deed, niet dat”, zei hij vorige week in ‘The Times’. “In Italië noemen ze me de hardste werker in de kleedkamer. Voor mijn eerste match bij United was het al van ‘ja maar’.” Een mening die door de Premio internazionale Giacinto Facchetti.nog versterkt zal worden.

De zoon van de ex-voetballer van Inter legde uit waarom Lukaku bekroond werd: “Hij scoorde doelpunt na doelpunt in Italië en Europa. Hij bewees dat hij een zuivere spits is, Iemand die wilskracht, vrijgevigheid en altruïsme toevoegt aan zijn technische bagage.Hij heeft de menselijke kwaliteiten van een echte leider “.

Lukaku blonk. In Italië voelt hij zich helemaal gewaardeerd. Minder focus op de randzaken. Meer op de kwaliteiten, niet op zijn gebreken. Big Rom vervoegt onder anderen Paulo Maldini, Andrea Pirlo, Francesco Totti en Gianfranco Zola op de erelijst. Een tweede bekroning na zijn fantastisch eerste seizoen bij Inter: een week geleden werd hij verkozen tot beste speler in de Europa League (ondanks die own-goal in de finale), nu krijgt hij er deze prijs bij. Eindelijk erkenning.

Gewacht op Chelsea

Lukaku gaf de voorbije week toe dat hij in de zomer van 2017 eigenlijk zat te wachten op Chelsea, de club van zijn dromen, en niet op Man United. Dat Antonio Conte hem constant belde, maar dat The Blues te laat reageerden. Omdat Mino Raiola, zijn toenmalige zaakwaarnemer, nooit echte onderhandelingen had opgestart? Big Rom, cryptisch: “Op een dag, als mijn boek af is, zal ik alle details onthullen. In het voetbal gebeuren veel zaken, maar het is belangrijk dat de volgende generatie volledige controle heeft over zijn bestemming. Het volledige plaatje moet kloppen.”

Lukaku bezet in de topschuttersstand aller tijden van de Premier League nog altijd plaats 19 met 113 goals. Hij vindt dat die doelpunten ondergewaardeerd worden. Martínez, die Lukaku’s beste jaren meemaakte, weet waarom: “Bij Rom heb ook ik altijd het gevoel dat analisten er zijn mindere punten uitpikten. Vanaf het moment dat hij naar United ging, wist je wat komen zou. Focus op het negatieve. Het is alsof ze constant zouden aanhalen dat Diego Maradona niet kon tackelen, of zijn rechtervoet niet gebruikte.”

Batshuayi scoorde op Wembley ooit een owngoal, zeven andere Duivels van deze generatie troffen er ooit raak. Lukaku nog niet.

Hengelt hij zondag ook in Engeland naar complimenten?

“Ja, maar.”