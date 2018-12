Bankzitter Mertens ziet ploegmakker heerlijk raak treffen en Napoli zorgeloze namiddag beleven Redactie

08 december 2018

16u54 0 Napoli NAP NAP 4 einde 0 FRO FRO Frosinone Serie A Het vizier van de Napolitanen was vandaag al op dinsdag gericht, wanneer het tegen Liverpool strijdt voor een plek in de volgende ronde van de Champions League. Daardoor kregen heel wat spelers, waaronder Dries Mertens, rust tegen Frosinone. Napoli kende met de 4-0-zege toch nog een zorgeloze namiddag tegen de voorlaatste in de stand.

GOOOAAAL | Wat een HEERLIJKE goal van Adam OUNAS! 🚀🎯



🇮🇹 #NapoliFrosinone 2⃣-0⃣ pic.twitter.com/lKyYY7FXUm Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Geen Dries Mertens, geen Callejon en zelfs geen Ospina. Carlo Ancelotti wilde geen enkel risico nemen met het oog op dinsdag. Dan moet Napoli op Anfield Road trachten door te stoten naar de knock-outfase van de Champions League. Napoli heeft met negen punten in groep C de beste papieren, maar Paris Saint-Germain (8 punten) en Liverpool (6 punten) volgen de Italianen wel op de hielen.

Ondanks het ontbreken van enkele sleutelspelers nam Napoli wel al snel de maat van Frosinone. Al in de zevende minuut lag het leer na een lage schuiver in doel. Waarna Adam Ounas een hoofdrol opeiste. De 22-jarige Fransman kapte zich vrij naar zijn linker en haalde dan verschroeiend uit. Een heerlijke treffer. Uiteindelijk dikte Milik zijn doelpuntenaantal nog aan. Eerst knikte hij de 3-0 in doel, waarna hij in het slot de 4-0 nog binnen tikte. Napoli blijft zo tweede op acht punten van leider Juventus.

GOAL | Zielinski trapt @sscnapoli op voorsprong! ⌚️🦊



🇮🇹#NapoliFrosinone 1⃣-0⃣ pic.twitter.com/WO7BFnttmC Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Ook @milik pikt zijn doelpunt mee! 🙌



🇮🇹 #NapoliFrosinone 3⃣-0⃣ pic.twitter.com/yoMOX0ai07 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | En daar is @arekmilik9 alweer! 👊👊



🇮🇹 #NapoliFrosinone 4⃣-0⃣ pic.twitter.com/dUN5OXBB1V Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link