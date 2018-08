Bankzitter Mertens haalt zijn gram met winnende treffer voor Napoli in Italiaanse topper tegen AC Milan GVS

25 augustus 2018

22u30

Bron: Eigen berichtgeving 0

Een ziener moet je niet zijn om de woorden van Napoli-coach Ancelotti te achterhalen na de eerste topper in de Serie A. "Dank u, Driesje." Zonder twijfel. Lang geen vuiltje aan de lucht voor AC Milan, dat met een 0-2-voorsprong ging rusten. Piotr Zielinski hing met twee treffers de bordjes in enkele minuten tijd weer gelijk. En dan was het moment gekomen van Dries Mertens - een dik uur aan de bank gekluisterd. Na een fraai balletje van Diawara pikte Insigne de Rode Duivel uit aan de tweede paal. Enkele tellen later veerde het Stadio San Paolo op. 3-2. Volgende keer toch maar gewoon in het basiselftal droppen? (lees onder de video verder)

GOAAAAAAL | @dries_mertens14 doet het!!! 🔓💥



🇮🇹#NapoliMilan 3️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/dkNUTnCndW Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Voor de trainers was het een speciale wedstrijd. Gattuso speelde jarenlang bij Milan met Ancelotti als trainer. Ze wonnen gezamenlijk onder meer twee keer de Champions League. "Carlo is meer dan een coach voor mij. Ik kan nog heel veel van hem leren. Als ik zwaar in de problemen zou zitten, zou ik hem als eerste bellen", liet Gattuso al weten. Napoli staat na twee duels op zes punten, evenveel als titelhouder Juventus. AC Milan is na het eerste competitieduel - wegens de brugramp in Genua speelde de Rossoneri vorig weekend niet - nog puntloos.

Bekijk hieronder de andere vier treffers.

GOAL | @giacomobona zet @acmilan op voorsprong bij @sscnapoli! 💥#NapoliMilan 0️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/8zH7xDMSo3 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

GOAL |@davidecalabria2 verdubbelt de voorsprong. #NapoliMilan 0️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/3fKlUXAYZ5 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Piotr Zielinski met de aansluitingstreffer! #NapoliMilan 1️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/vNwg6vVuZ2 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Opnieuw Zielinski ! 👊



🇮🇹#NapoliMilan 2️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/QNSXuW2z0s Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link