Atalanta-topschutter is out voor derby tegen Brescia na... uitschuiver aan zwembad

14 juli 2020

12u22

Bron: Sky Sport Italia/Football Italia 1 Serie A In het lijstje van opvallende blessures. Atalanta-topschutter Luis Muriel, dit seizoen al goed voor 17 goals in de Serie A, is out voor de derby van vanavond tegen Brescia. Volgens verschillende Italiaanse media zou hij uitgeschoven zijn aan een zwembad en daarbij een - niet al te zwaar - hoofdletsel opgelopen hebben.

In de strijd om de tweede plaats in de Serie A zal Atalanta het vanavond dus al zeker zonder Muriel moeten doen. De 29-jarige Colombiaan is opgenomen in het ziekenhuis in Bergamo met een hoofdblessure. Het zou gaan om een diepe snijwonde. De precieze omstandigheden van de val zijn nog niet gekend, maar volgens Sky Sports Italia gleed Muriel, tijdens de lunch met enkele ploegmaats, uit aan de rand van een zwembad. En zo is de topschutter van Atalanta plots out voor de derby tegen Brescia.

Een streep door de rekening voor het nummer vier in Italië. Muriel wordt aanzien als supersub en heeft met één doelpunt om de 65 minuten een belangrijk aandeel in het topseizoen van Atalanta. De ploeg van Rode Duivel Timothy Castagne volgt op één punt van Inter en Lazio en strijdt zo om ‘titel’ van vice-kampioen in Italië, terwijl Juventus alweer op weg lijkt naar de Scudetto.

