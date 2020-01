Assist Lukaku levert geen winst op voor Inter, Juventus kan morgen profiteren GVS

11 januari 2020

22u41 0 Internazionale INT INT 1 einde 1 ATA ATA Atalanta

Puntenverlies voor Romelu Lukaku bij Inter. Tegen Atalanta kwam het thuis niet verder dan een 1-1-draw. De leider uit de Serie A maakte nochtans een knalstart, nadat Lukaku al na twintig seconden op de paal trapte en even later Lautaro Martínez de openingsgoal aanbood - de twee blijven elkaar blindelings vinden. Verder was Lukaku aanwezig in de eerste helft, maar het bleef aan de koffie bij 1-0.

Het koningskoppel van Inter slaat opnieuw toe! 😍🔥 pic.twitter.com/KvNnOSEn7G Play Sports(@ playsports) link

Na de rust een totaal ander verhaal. Atalanta - met een sterk ingevallen ex-Genkenaar Ruslan Malinovskyi - trok zonder schroom naar voor. Inter hield lange tijd stand, maar een kwartier voor tijd zorgde Gosens voor de dik verdiende gelijkmaker. En I Nerazzurri kroop zowaar nog door het oog van de naald, toen alweer Malinovskyi een penalty afdwong. Muriel vond echter Handanovic op z’n weg. Timothy Castagne mocht in het absolute slot nog invallen. 1-1. En zo kan Juventus - mits winst tegen AS Roma - morgen de nieuwe leider worden in de Serie A.