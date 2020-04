AS Roma-legende Totti zet geen voet meer binnen op de club en gaat zelfs niet naar zoon kijken: “Ik zou wel kunnen janken” MXG

19 april 2020

11u34 2 Serie A Francesco Totti (43) krijgt het niet meer over z’n hart om binnen te gaan op Trigoria, het trainingscomplex van AS Roma. Dat liet de clublegende verstaan in een gesprek op Instagram met Luca Toni. Het botert niet tussen Totti en de huidige Amerikaanse voorzitter van Roma, James Pallotta. “Zelfs als ik mijn zoon afzet, blijf ik buiten aan de poort wachten.”

Geboren en getogen in Rome. ‘Il Capitano’ Francesco Totti is AS Roma. AS Roma is Francesco Totti. Maar het ogenschijnlijk onbreekbare huwelijk tussen de twee staat on hold.

Meer dan 25 jaar speelde Totti voor de Giallorossi. Hij maakte 307 doelpunten in 785 wedstrijden en ontpopte zich tot een onnavolgbaar clubicoon. Op 28 mei 2017 zette de Italiaan op veertigjarige leeftijd een punt achter z’n carrière. Hij haalde met Roma een landstitel (2003) en twee Italiaanse bekers (2007, 2008). Met Italië werd hij wereldkampioen in 2006.

(Lees verder onder de foto’s)

Gedwongen afscheid

Zolang James Pallotta en z’n adviseur Franco Baldini aan het hoofd van de club staan, lijkt een hereniging tussen Totti en AS Roma onmogelijk. In het gesprek met Luca Toni op Instagram is Totti openhartig. Hij kreeg in 2017 geen nieuw contract aangeboden. “Ik wilde eigenlijk helemaal niet stoppen. Ik voelde me lichamelijk nog in orde, dus waarom zou ik moeten stoppen?”, luidt het bij het clubicoon. “Natuurlijk begonnen de jaren te tellen, maar ik had zeker ook kunnen leven met een rol als invaller. Zo kon ik met mijn ervaring nog van nut zijn in de kleedkamer en de jonge spelers begeleiden. Het stadion kwam nog iedere keer tot leven als ik inviel. Die sfeer kwam iedereen ten goede.”

Ik zou m’n been afhakken voor AS Roma. Francesco Totti

Maar toch moest Totti noodgedwongen z'n schoenen aan de haak hangen. Een jaartje uitbollen bij een andere club wilde hij niet. “Ik wilde mijn tijd bij Roma niet verpesten, dus het was beter om te stoppen in plaats van ergens anders nog een jaar door te gaan. Maar ik zag tijdens de trainingen dat ik nog steeds veel te bieden had en dat ik voor niemand onder hoefde te doen. Natuurlijk komt er aan alles een einde, maar het probleem was dat sommige mensen me wilden doen geloven dat het mijn beslissing was en me aan de kant schoven.”

(Lees verder onder de foto)

Ondergewaardeerd

Na z’n spelerscarrière kreeg Totti een functie als technisch directeur bij Roma, een rol die hij in juni vorig jaar losliet. De Italiaan haalde er op de persconferentie snoeihard uit naar de clubleiding: “Dit is zo veel erger dan stoppen als voetballer. Eerlijk? Op dit moment voelt het alsof ik beter dood had kunnen zijn. Het voelt alsof ik mijn moeder in de steek laat.” Totti voelde zich ongewenst en ondergewaardeerd als directeur en hekelde voorzitter Pallotta. Een miljonair die de traditieclub eigenlijk puur als een speeltje ziet.

De manier hoe Pallotta met de club omgaat doet Totti pijn. De Italiaan zet geen voet meer binnen op het oefencentrum, na er dertig jaar kind aan huis te zijn geweest. “Ik zou een been afhakken voor AS Roma. Het is verschrikkelijk. Ik blijf nu altijd buiten de poort van Trigoria. Soms zit ik in de auto en kan ik wel janken, dat ik na dertig jaar geen stap meer naar binnen zet. Ik heb nog goede vrienden die naar buiten komen om iets te zeggen. En mijn zoon (Cristian, red.) vraagt soms om naar hem te komen kijken, maar ik kan het niet. Dat zou mijn hart niet verdragen.”

