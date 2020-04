AS Roma, Inter, Napoli: ligt de toekomst van Vertonghen, vaste klant in de Gazzetta, in de Serie A? KTH

17 april 2020

09u05 0 Serie A Einde contract bij Tottenham en tegenwoordig een vaste klant in de transferkolommen van de Gazzetta dello Sport. Na Inter en Napoli wordt Jan Vertonghen nu ook aan AS Roma gelinkt. Ligt de toekomst van SuperJan in de Serie A?

Zelf gelooft hij dat hij nog een aantal jaar op het hoogste niveau kan presteren. In een topcompetitie. Jan Vertonghen wordt volgende week 33, maar brandt nog altijd van ambitie. Zijn aflopende contract bij Tottenham wordt straks niet verlengd. Er lopen geen gesprekken.

Ik moet toch gaan bedenken waar ik nog wil hebben gewoond, welke taal ik nog wil leren, in welke cultuur ik nog wil leven Jan Vertonghen

Dus wikt en weegt Vertonghen. Als eindecontractspeler is hij in een markt die op instorten staat, sowieso een interessant target. Een terugkeer naar Ajax, zo laat hij tussen de lijnen verstaan, is momenteel nog niet aan de orde. Er leiden meer wegen naar Italië, waar zijn zaakwaarnemers de voorbije jaren en maanden de voelhorens heeft uitgestoken.

“Over drie, vier jaar keer ik normaal gezien terug naar de plek waar ik me waarschijnlijk zal settelen”, zei hij onlangs in ‘De Kleedkamer’. “Ik moet toch gaan bedenken waar ik nog wil hebben gewoond, welke taal ik nog wil leren, in welke cultuur ik nog wil leven. En heel belangrijk: welke competities en prijzen wil ik nog winnen. Ik wil in mijn carrière nergens spijt van hebben.”

Ondertussen staat Vertonghen met regelmaat in de Gazzetta dello Sport, waar ze transferverhalen graag opkloppen. Een aantal maanden geleden stond hij prominent afgedrukt bij een artikel met de targets van Inter, als mogelijke vervanger voor Diego Godin. Tien dagen geleden schoof de correspondent van Napoli hem naar voren als doelwit voor het geval Khalidou Koulibaly (ex-Genk) voor tientallen miljoenen wordt verkocht.

Nu is het de beurt aan AS Roma, dat niet de middelen lijkt te hebben om Chris Smalling definitief vast te leggen. De Engelse verdediger, gehuurd van Manchester United, zou graag in Italië willen blijven, maar het prijskaartje is te hoog voor een speler die straks 31 wordt – ruim 25 miljoen euro. Het verschil in prijzen tussen twee liga’s. Net als bij Napoli en Inter is Vertonghen niet de enige die Roma in overweging neemt: ook Dejan Lovren (Liverpool) en Sokratis Papastathoulos (Arsenal) worden op het lijstje gesignaleerd.

AS Roma klopte vorige zomer bij Tottenham aan voor een andere Belgische verdediger, Toby Alderweireld, maar die bleek toen niet haalbaar. Na de komst van José Mourinho tekende hij voor drie jaar bij.

