AS Roma en Atalanta winnen met kleinste verschil, triest record voor Benevento

18u14

Radja Nainggolan.

AS Roma is op de negende speeldag in de Serie A met 0-1 gaan winnen op het veld van Torino. De Romeinen domineerde de hele wedstrijd, maar klommen pas halfweg de tweede helft op voorsprong. Aleksandar Kolarov borstelde een vrije trap in de kruising. Aanvoerder Radja Nainggolan maakte de volledige wedstrijd vol. AS Roma, dat nog een inhaalwedstrijd te goed heeft, staat met 18 punten op de vijfde plaats.



Atalanta hield tegen Bologna de punten thuis dankzij een doelpunt van Andreas Cornelius. Timothy Castagne speelde de hele wedstrijd voor de thuisploeg, die met 12 punten de twaalfde plaats bezet.

Triest record voor Benevento

Benevento verloor van Fiorentina met 0-3, waardoor de promovendus na negen speeldagen nog altijd zonder punten troosteloos laatste staat in de Serie A. Een unicum in de geschiedenis van het Italiaanse kampioenschap. Tot zondag deelde Benevento het trieste record met Venetië, dat zijn eerste acht matchen verloor tijdens het seizoen 1949-1950. Benevento, een stad van zo'n 60.000 inwoners, promoveerde vorig seizoen voor de allereerste keer in zijn geschiedenis naar de Serie A. Het team scoorde in negen matchen slechts twee doelpunten en incasseerde er 22.