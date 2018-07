Arbeiders Fiat gaan staken na megatransfer Ronaldo: "Is dit eerlijk? Hij miljoenen euro's, wij een leven vol ellende" ODBS

11 juli 2018

16u10 260 Serie A De sensationele transfer van Cristiano Ronaldo naar Juventus valt niet bij iedereen in goede aarde. De arbeiders van Fiat-Chrysler zijn kwaad en kondigen stakingsacties aan. De transfersom van in totaal 112 miljoen euro (Juve moet ook nog 10 miljoen euro aan Ronaldo's moederclub Sporting Lissabon) en het salaris van 'CR7', 565.000 euro per week, worden immers gefinancierd door Exor, het bedrijf van Juventus-president Andrea Agnelli (43), dat onder meer Fiat in handen heeft.

Unione Sindacale di Base, de vakbond die de medewerkers van Fiat groepeert, heeft inmiddels een staking aangekondigd in de fabriek in het Zuid-Italiaanse Malfi. "Het is onaanvaardbaar dat werknemers continu financiële offers moeten maken, terwijl het bedrijf honderden miljoenen euro’s spendeert om één voetballer aan te trekken", zo luidt het statement. "Ons wordt gezegd dat we ons in deze barre tijden moeten beroepen op een vangnet. En terwijl de werknemers en hun families de buikriem aanhalen, besluit het bedrijf om heel veel geld te investeren in één persoon!"

"Is dit eerlijk? Is dit normaal? Een persoon die miljoenen euro’s gaat verdienen, terwijl duizenden gezinnen niet eens rondkomen? We zijn allemaal werknemers van dezelfde werkgever, maar het verschil in behandeling mag niet worden getolereerd. De medewerkers van Fiat hebben al drie generaties lang het bedrijf rijk gemaakt, maar daarvoor krijgt men alleen een leven vol ellende voor terug. Daarom gaan wij van zondag 15 juli tot en met dinsdag 17 juli staken." De vakbond roept Fiat-Chrysler ook op om meer te investeren in de autoproductie, om de jobs in de fabriek te kunnen houden. In de fabriek in Melfi worden de Fiat 500X, de Jeep Renegate SUV en de Fiat Punto hatchback gemaakt.

