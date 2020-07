Antonio Conte ziet complot achter programma Inter: “Het is krankzinnig” Redactie

20 juli 2020

08u55

Bron: AD.nl 2 Serie A Trainer Antonio Conte heeft geen goed woord over voor het programma van zijn Internazionale. De ploeg uit Milaan speelde afgelopen week in zeven dagen tijd drie wedstrijden in de Serie A. “Onze kalender is krankzinnig, gemaakt om Inter problemen te bezorgen”, bromde de Italiaan na het gelijkspel bij AS Roma (2-2).

Inter won eerder in de week wel van Torino (3-1) en bij SPAL (0-4). In Rome stevende de blauw-zwarte formatie uit Milaan af op een nederlaag, tot Rode Duivel Romelu Lukaku zijn ploeg opnieuw redde in de slotfase. Dankzij zijn penaltydoelpunt haalden de Nerazzurri nog een punt. Met nog vier wedstrijden te gaan, heeft de ploeg van Conte vijf punten achterstand op Juventus. De koploper komt maandagavond nog in actie tegen Lazio en kan de voorsprong dan weer uitbreiden tot acht punten. Juve kwam woensdag voor het laatst in actie en kreeg daarna vier dagen rust.

“Je kan wel zien dat wij er niet bij waren toen het programma werd gemaakt”, sakkerde Conte, die wel vaker klaagt. “Sommige andere teams hebben weleens vijf dagen rust. Dit was de derde wedstrijd op rij waarin we een ploeg troffen die een dag langer rust had gehad. Het is altijd Inter dat aan het kortste eind trekt. Heel vreemd.”

De titel lijkt er niet langer in te zitten, maar Inter is nu wel zeker van deelname aan de Champions League. “We hebben slechts vier wedstrijden verloren, we hebben de beste defensie en zijn de op één na meest scorende ploeg. De fans kunnen trots zijn. Ik kan de jongens niets verwijten”, besloot Conte.

Lees ook:

Zijn goals leverden Inter minstens 15 punten op: ‘Big Rom’ blijft redder in nood