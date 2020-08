Antonio Conte voor 30 miljoen euro opgelicht, Inter-coach in het verweer ODBS

25 augustus 2020

13u06

Bron: The Times 0 Serie A Antonio Conte, de huidige trainer van Inter, is naar verluidt het slachtoffer van een vorm van beleggingsfraude waarin hij een beloofde 30 miljoen euro nooit heeft gekregen. Som die hij momenteel probeert te recupereren voor de rechtbank in Engeland.

Als trainer van Chelsea liet de Italiaan (51) zich overtuigen door een in Engeland wonende Italiaanse zakenman, Massimo Bochicchio (54), om tussen 2016 en 2018 samen met zeven anderen te investeren in het bedrijf Kidman Asset Management. Volgens de Engelse rechter David Foxton waren Conte en de anderen een grote winst op die belegging beloofd. Een totaalbedrag van 30 miljoen in retour. Maar Conte kreeg helemaal niets terug, laat staan een meeropbrengst. Toen de acht betrokkenen zich afvroegen waar het geld bleef en Bochicchio probeerden te contacteren, bleek zijn verblijfadres vals. Waarop ze naar het gerecht trokken.

Conte werd voorgelogen dat Kidman samenwerkte met HSBC. De Britse bank zou zich ook garant stellen voor het geïnvesteerde bedrag. Tot 2012 werkte Bochicchio voor HSBC waarna hij zijn eigen weg opging. Het document dat Conte de rechter voorlegde, bleek ook vervalst te zijn en HSBC bevestigde dat het nooit met Kidman in zee is gegaan. Bochicchio ontkent elke vorm van betrokkenheid, maar zag al wel enkele van zijn activa bevroren. Daaronder luxueuze eigendommen in Miami en Londen, net als een bankrekening van 52 miljoen euro. Het eigendom in Londen is gelegen in Holland Park, waar Conte woonde als trainer van Chelsea. De rechter legde Bochicchio op Conte de 30 miljoen te betalen. Bij een niet-betaling, riskeert hij een inbeslagname van eigendommen.

Conte verloor vorige vrijdag met Inter de finale van de Europa League tegen Sevilla (2-3) na een goal maar ook een beslissend eigen doelpunt van Romelu Lukaku. Zijn toekomst in Milaan oogt onzeker omdat hij in onmin zou leven met het bestuur van de nerazzurri. Gewezen Juve-coach Massimiliano Allegri wordt genoemd als mogelijke opvolger. Als trainer van Chelsea won Conte een landtitel en een FA Cup.